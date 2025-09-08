Home > विदेश > नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल

नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल

Nepal Gen Z protests: नेपाल सरकार ने काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों के आसपास सेना तैनात कर दी गई है, ताकि प्रदर्शनकारी उनके आवासों में न घुस सकें।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 8, 2025 15:53:00 IST

Nepal Gen Z protests
Nepal Gen Z protests

Nepal Violent protests: नेपाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां  सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध के विरोध में हज़ारों Gen-Z युवाओं ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई। सैकड़ों युवा नेपाल की संसद में घुस गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़ीं। पुलिस की गोलीबारी में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा घायल हैं।

कई इलाकों में कर्फ्यू

वहीं नेपाल सरकार ने काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों के आसपास सेना तैनात कर दी गई है, ताकि प्रदर्शनकारी उनके आवासों में न घुस सकें। संसद भवन के पास 10 से 15 हज़ार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। केंद्रीय सचिवालय के पास भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। काठमांडू के मुख्य ज़िला अधिकारी ने बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को रबर की गोलियां चलाने की अनुमति दी गई है।

बुलाई आपात बैठक 

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। ओली कैबिनेट ने आज शाम 6 बजे एक आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें कोई निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। हिंसा के बाद सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव है। नेपाल सरकार के खेल मंत्री संतोष पांडे ने कहा कि सरकार युवाओं की मांगों पर विचार करेगी।

155 रुपये में मिल रही पाकिस्तान के मंत्रियों के फोन की लोकेशन, रिपोर्ट में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

क्या है मामला ? 

प्रदर्शनकारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विराटनगर, भरतपुर और पोखरा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। युवाओं का कहना है कि प्रतिबंध से पढ़ाई और कारोबार प्रभावित होगा।

भारत के पड़ोस में बगावत, संसद में घुस गए प्रदर्शनकारी

इस तरह शुरू हुआ प्रर्दशन

सरकार ने TikTok पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए लोगों ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो अपलोड करके विरोध शुरू कर दिया। नेताओं के बच्चों की विलासिता और आम लोगों की बेरोज़गारी की तुलना की गई। #RestoreOurInternet जैसे कई वीडियो और हैशटैग वायरल हुए।

जनरेशन-ज़ी ने स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहनकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, ताकि यह दिख सके कि यह युवाओं का आंदोलन है। 28 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने सोशल मीडिया शुरू करने, भ्रष्टाचार रोकने, रोज़गार और इंटरनेट की सुविधा देने की मांग की।

नेपाल में Gen-Z ने क्यों छेड़ा सरकार के खिलाफ जंग? पीछे की वजह जान अमेरिका भी दंग

Tags: Nepal Gen Z protestsNepal government corruptionNepal Violent protests
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
नेपाल सरकार ने Gen-Z पर चलवाई गोली? 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?