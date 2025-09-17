दुनिया के देशों से अलग कैसी हैं दुबई की सड़कें? मौत का आंकड़ा लगभग शून्य!
दुनिया के देशों से अलग कैसी हैं दुबई की सड़कें? मौत का आंकड़ा लगभग शून्य!

Dubai Road Accident Data: दुबई की सड़कें बेहद उन्नत किस्म की हैं. अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो वहां मौत का आंकड़ा लगभग शून्य है.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2025 2:47:37 PM IST

Dubai Road Design
Dubai Road Design

Dubai Road Design: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्ख़ियों में बने रहते हैं. हाल ही में उनका एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से गडकरी को छह महीने के लिए दुबई भेजने का अनुरोध किया था. गडकरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि आखिर दुबई की सड़कें और परिवहन व्यवस्था कैसी है. क्या आपको पता है दुबई की सड़के और परिवहन व्यवस्था कैसी है. अगर आपको नहीं पता तो आइये बताते हैं.

दुबई की सड़कें कैसी होती है? (Dubai Roads Design)

दुबई की सड़कें (Dubai Roads) न केवल चौड़ी और उच्च तकनीक वाली हैं, बल्कि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए भी बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं. दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने हाल ही में शेख राशिद स्ट्रीट और अल मीना स्ट्रीट पर दो नए पैदल यात्री पुलों का निर्माण किया है. इसके अलावा, छह और पैदल यात्री और साइकिल पुल निर्माणाधीन हैं. इनमें से पांच इस साल के अंत तक खुल जाएंगे जबकि छठा 2027 में पूरा होगा. आरटीए का कहना है कि 2030 तक दुबई में 23 और पैदल यात्री पुल बनाए जाएंगे. इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को और मज़बूत करना और दुबई को पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अनुकूल शहर बनाना है.

सड़क दुर्घटना में आई भारी गिरावट (A sharp decline in road accidents)

आरटीए (RTA) के अनुसार, इन सुरक्षित पैदल मार्गों के महत्वपूर्ण लाभ हैं. अगर साल 2007 की बात करें तो दुबई में प्रति 100,000 लोगों पर 9.5 मौतें हुईं, जो 2024 तक घटकर केवल 0.3 रह गईं, यानी 97% की कमी. इसके अलावा, पैदल यात्रियों की संतुष्टि दर 88% तक पहुंच गई है. जहां 2023 में 307 मिलियन पैदल यात्राएं हुई, जो 2024 में बढ़कर 326 मिलियन तक पहुंच गई हैं.

दुबई के पैदल यात्री पुल न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि सुंदर भी हैं. शेख जायद रोड पर पैदल यात्री और साइकिल पुल 528 मीटर लंबा है. अल खल रोड पर 501 मीटर लंबा पुल सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है. अल मनारा स्ट्रीट पर 45 मीटर लंबा पुल अल क्वोज़ क्रिएटिव ज़ोन को आस-पास के आकर्षणों से जोड़ता है. दुबई के ये पुल लिफ्ट, सीढ़ियां, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, फायर अलार्म और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश हैं.

