ट्रंप ने रूस को दिया ऐसा झटका, तितर-बितर हो जाएगी ‘रूसी विरासत’! जानिए क्यों मोल ली दुश्मनी?

Russia Ukrain War: अमेरिका ने बुधवार को रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं. ट्रंप ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए मास्को पर दबाव बढ़ाना है.

By: Heena Khan | Published: October 23, 2025 6:55:45 AM IST

Donald Trump: एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन मोड में आ गए हैं. जिसके चलते अमेरिका ने बुधवार को रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं. ट्रंप ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए मास्को पर दबाव बढ़ाना है. इसी मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही और अब हिंसा रोकने का समय आ गया है.

जिसके चलते अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि निर्दोष लोगों की हत्या रोकी जाए और तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया जाए. इतना ही नहीं राष्ट्रपति पुतिन द्वारा इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने की वजह से, वित्त मंत्रालय रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करती हैं. यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है. हम अपने सहयोगियों से इन प्रतिबंधों में शामिल होने का आग्रह करते हैं.

जानिए क्या बोले ट्रंप ?

इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह कदम अस्थायी होगा. ट्रंप ने कहा, “ये बहुत कड़े प्रतिबंध हैं. हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे. हम इस युद्ध का समाधान चाहते हैं. ट्रंप ने जानकारी दी है कि पुतिन के साथ उनकी हर बार अच्छी बातचीत होती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती. अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर आर्थिक दबाव बढ़ाना तथा क्रेमलिन की अपनी युद्ध मशीन को चलाने के लिए राजस्व जुटाने की क्षमता को कमजोर करना है.

