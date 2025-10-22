Kal Ka Rashifal 23 October 2025: रिश्तो में बढ़ेगा विश्वास, तरक्की के मिलेंगे नए अवसर! जानें कल का राशिफल

  • Home>
Kal Ka Rashifal, 23 October 2025 : आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि, विशाखा नक्षत्र और आयुष्मान योग है. चंद्रमा तुला राशि में सूर्य, बुध और मंगल के साथ रहेंगे. ग्रहीय स्थिति के आधार पर आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए आर्थिक सुधार और नए अवसरों का समय लेकर आया है, जबकि कुछ लोगों को रोजमर्रा के कार्यों को भी ध्यानपूर्वक करने की सलाह दे रहा है.  रिश्तों में सावधानी बरतें, अन्यथा मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 22, 2025 1:44:50 PM IST

मेष (Aries)

मीठा बोले कहीं ऐसा न हो बातों ही बातों में आप किसी की बुराई कर दें, जिससे सामने वाला दिल पर ले लें. व्यापार का काम करने वाले लोग अधिक माल न खरीदें नुकसान हो सकता है. क्रोध को उजागर करने का यह समय नहीं है. संतान के विवाह तय होने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है, जिसे लेकर अभिभावक वर्ग कुछ चिंतित नजर आ सकते हैं. शुगर पेशेंट को आज मीठे का सेवन कम से कम करना है, साथ ही शुगर की जांच भी करा लें क्योंकि इसके बढ़ने की आशंका है.

वृष (Taurus)

आज अपनी सारी ऊर्जा अपने कर्म को बढ़ाने में लगानी है. प्रभु राम जी की कृपा से आपके कार्य बन जाएंगे. किसी के भड़कावे में न आएं. हो सकता है कि गलत बात बताकर आपको क्रोधित कर दें. विज्ञापन देख कर खरीदारी न करें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. नियमों का पालन करें नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है. सन्तान को फीवर होने की आशंका है, अतः उसका ख्याल रखें. इलाज में आराम न मिल रहा हो तो दूसरे डॉक्टर की भी सलाह ली जा सकती है.

मिथुन (Gemini)

बॉस अगर अधिक देर तक ऑफिस में रुक कर काम करने को कहे तो इसके सकारात्मक पहलू को समझने का प्रयास करें. यह आपके लिए आगे फलदायी होगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऑटोमोबाइल से संबंधित व्यापारियों की आय बढ़ने की संभावना है. बच्चों की इच्छाओं को सोच-समझ कर ही पूरा करें, हो सकता है मोह में धन की हानि हो जाये. यदि आप वाहन काफी तेज चलाते हैं. तो उसको संतुलित गति में ही चलाएं, अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है.

कर्क (Cancer)

कड़ी मेहनत को भार ने समझें. लोन लेने का प्लान हो तो वर्तमान समय में त्याग दें.यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए. घर से बिना कुछ खाए न निकले. वर्तमान समय में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है. कुछ दिनों के लिए मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे न केवल आपकी आंखों पर बल्कि मनोदशा पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है जिसके चलते आप भी तनाव में रहेंगे. प्रेग्नेंट महिलाओं को आज के दिन बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है अगर बच्चा मूव न करें, तो डॉक्टर से संपर्क करें.

सिंह (Leo)

यदि आपके धीन काम करने वाले काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रोधित न हों. आपके व्यवहार से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे. अपने इस गुण को कभी कम न होने दें. जल्दबाजी में बोलते समय धैर्य रखें, वाणी से गलत शब्द निकल सकते हैं. व्यस्तता के चलते यदि काफी समय से मित्रों से बात नहीं हुई है, तो उनसे बात करने का समय आ गया है. अपनी जीत पर घमंड न करें अन्यथा रिश्तों पर आंच आ सकती है. हृदय के रोगियों को सचेत रहने की आवश्यकता है, कम मिर्च मसाला और कम ऑयल वाला ही भोजन करें.

कन्या (Virgo)

कठिन कार्य को भी सरलता से करने की जो आप में क्षमता है. वह अद्भुत है यही आपकी सफलता का राज भी है. नौकरी बदलते समय संबंधों में खटास न आने दें, प्रेमपूर्वक विदाई करें. आज उधारी देने से बचना होगा क्योंकि आज दिया हुआ धन डूब सकता है.बड़े भाई के भी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, और यदि भाई छोटा है तो उसकी संगति पर ध्यान देना होगा. भारी सामान न उठाएं कमर संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

तुला (Libra)

यदि उच्चाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, तो अधीनस्थों पर बेवजह रौब न दिखाएं, उनके साथ प्यार सम्मान से पेश आएं. जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उनको आज अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. कार्य न पूरा होने की स्थिति में क्रोध आ सकता है. दूसरों की कही बातों में विश्वास न करें, खुद का विवेक इस्तेमाल करें. जीवनसाथी का वजन बढ़ रहा हो तो दिनचर्या में वर्कआउट को शामिल करने की सलाह दें. भाग्य भरोसे न बैठे कर्म प्रधान बनना होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

शुभचिंतक द्वारा मिली सूचना को गंभीरता से ले, उनकी सूचना आपके रुके हुए कार्यों को बनाने में मदद करेगी. अचानक खर्च आने पर आपकी सेविंग टूट सकती है. प्रोफेशनल कार्यों के साथ साथ घर से संबंधित कार्यों को लेकर एक्टिव रहना होगा, यदि कार्य पेंडिंग है तो जल्दी पूरे करें.जीवनसाथी या व्यापारिक पार्टनर पर बेवजह का हुक्म न चलाएं अन्यथा तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है. अपनों से निराशा हो सकती है, जिनसे आपको तनाव हो सकता है. आपका आलस्य आपकी मेहनत को खा रहा है ऐसा न होने दें इस ओर सचेत रहना होगा. फैट बढ़ाने वाले खाद्य-पदार्थों का सेवन न करें, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

हर काम को पूरी एनर्जी से करें, समय बचने पर एडवांस कार्य भी कर सकते हैं. आज अहंकार रूपी रावण का नाश करना है, क्योंकि अहंकार पतन का कारण होता है. सरकारी दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने से पहले जांच कर लें. एक बात याद रखें कि विवाद समस्या का हल नहीं है, इसलिए आज आपको इससे बचना है. किसी से भी अहम का टकराव न करें, भविष्य के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. स्वयं की गलतियों को स्वीकार करें और गलतियों पर पर्दा तो बिलकुल न डालें. ग्रहों की स्थिति धनु राशि के लोगों के लिए खास चल रही हैं, इस अवसर का लाभ लें. स्वास्थ्य में लंबी लापरवाही रोग के रूप में नजर आएगी. जिन लोगों को अल्सर की समस्या है वह भी सचेत रहें.

मकर (Capricorn)

उन तनावों से छुट्टी मिलेगी, जिसकी वजह से एक दो दिन से परेशान चल रहे थे.आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उनको सुव्यवस्थित कर के रख लें क्योंकि यह समय गुरु का सम्मान करने का है और गुरु ही पुस्तक है. किसी तरह का अप्रिय समाचार प्राप्त होने की आशंका है. आज मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि धूल मिट्टी वाली जगह पर स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. बाल गिर रहे हैं तो गुनगुन ऑयल से रात को मसाज करें.

कुंभ (Aquarius)

काम के प्रति समर्पित दिखाई देंगे, आपका यह भाव देखकर बॉस भी प्रसन्न होंगे.आज किसी से उधार नहीं लेना चाहिए. आज लिया धन तनाव दे सकता है. बासी खाना या जंक फूड न खाएं. कोशिश करें, कि दिन में एक फल अवश्य लें. बच्चों को बुरी आदतें हो सकती है उनकी ओर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. चाचा से वैचारिक मतभेद आपको तनाव दे सकते है. पारिवारिक तनाव की वजह से ऑफिस का कार्य बाधित हो सकता है. स्किन संबंधित समस्याएं भी होने की आशंका है, ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग सोच समझकर करें.

मीन (Pisces)

चींटी की भांति परिश्रमी बनना होगा, कार्य न बने तो हार न माने, धैर्य के साथ कार्य पर फोकस करें. झूठ बोलने वालों से बचकर रहें वह आपको छल सकते हैं. आज ऐसे कोई कार्य न करें जिनसे आपको भविष्य में पश्चाताप करना पड़े. अपनी सीमाओं में रहना सीखें अन्यथा चीजें बिगड़ जाएंगी जिसको समेटना फिर आपके बस में नहीं होगा.दांपत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगी की किसी भी बात को बहुत तूल न दें किसी से वाद विवाद कतई न करें. पैर के पंजों में नसों का खिंचाव हो सकता है.

