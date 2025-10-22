Kal Ka Rashifal 23 October 2025: रिश्तो में बढ़ेगा विश्वास, तरक्की के मिलेंगे नए अवसर! जानें कल का राशिफल

धनु (Sagittarius)

हर काम को पूरी एनर्जी से करें, समय बचने पर एडवांस कार्य भी कर सकते हैं. आज अहंकार रूपी रावण का नाश करना है, क्योंकि अहंकार पतन का कारण होता है. सरकारी दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने से पहले जांच कर लें. एक बात याद रखें कि विवाद समस्या का हल नहीं है, इसलिए आज आपको इससे बचना है. किसी से भी अहम का टकराव न करें, भविष्य के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. स्वयं की गलतियों को स्वीकार करें और गलतियों पर पर्दा तो बिलकुल न डालें. ग्रहों की स्थिति धनु राशि के लोगों के लिए खास चल रही हैं, इस अवसर का लाभ लें. स्वास्थ्य में लंबी लापरवाही रोग के रूप में नजर आएगी. जिन लोगों को अल्सर की समस्या है वह भी सचेत रहें.