IND VS AUS 2nd ODI Live Cricket Score: सीरीज बचाने के लिए उतरेगी भारतीय टीम, रोहित-विराट पर होगी सभी की निगाहें

🕒 Updated: October 22, 2025 10:01:17 PM IST

India Vs Australia Live Cricket Score and Updates, IND Vs AUS 2nd ODI Scorecard, India Tour of Australia LIVE: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए गुरुवार का मैच ‘या तो सब कुछ करो या फिर कुछ भी नहीं’ की चुनौती होगी. पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से सात विकेट से मिली हार ने टीम की कमज़ोरियों, खासकर बल्लेबाज़ी, को उजागर कर दिया. अब जबकि सीरीज़ एडिलेड ओवल में पहुँच गई है, दबाव बढ़ गया है, खासकर कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी विराट कोहली पर, जिनसे प्रशंसक एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद कर रहे हैं. पहले वनडे में बारिश और व्यवधानों ने भारत की बल्लेबाज़ी लय बिगाड़ दी और टीम सिर्फ़ 136 रनों पर सिमट गई.

भारत में दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण कैसे देखें

मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

-JioStar 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?

-23 अक्टूबर

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कहाँ खेला जाएगा?

-एडिलेड ओवल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे किस समय शुरू होगा?

-दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे होगा.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मिचेल ओवेन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोश हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट

भारत की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में होगा. कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया जीत के लिए मैदान में उतरेगी. जानें मैच का लाइव प्रसारण, संभावित प्लेइंग 11 और टॉस का समय और मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट.

Live Updates

  • 21:38 (IST) 22 Oct 2025

