Charlie Kirk Shot Dead: ट्रंप के बेहद करीब थे चार्ली किर्क, गोली मारकर की हत्या, जानिए कौन थे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का साथ देने वाले राइट विंग कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मरकर हत्या कर दी गई. दरअसल, 10 सितंबर को किर्क एक आउटडोर इवेंट का हिस्सा थे, उसी दौरान यूटा वैली विश्वविद्यालय में यह घटना हुई. माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए यह घटना एक बड़ा झटका है. किर्क ट्रम्प के करीबी सहयोगी थे, जिनका ट्रम्प की जीत में बड़ा योगदान था.

चार्ली किर्क प्रभावशाली लोगों के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्प के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद की थी. उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया. किर्क इलिनोइस के निवासी थे. उन्होंने 18 साल की उम्र में राइट विंग स्टूडेंट ग्रुप टर्निंग पॉइंट यूएसए की सह-स्थापना की और रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते सितारे के रूप में सामने आए. बुधवार को, एक विदेशी भाषण दौरा समाप्त करके वे अमेरिका लौटे थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

यहां हुई घटना

टर्निंग पॉइंट के अध्यक्ष चार्ली किर्क यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी परिसर में जनता को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान गोलीबारी शुरू हुई. किर्क के X अकाउंट पर 5.3 मिलियन फ़ॉलोअर्स थे और उनके रेडियो प्रोग्राम ‘द चार्ली किर्क शो’ को हर महीने 5 लाख से ज़्यादा लोग सुनते थे. उन्होंने ‘टाइम फ़ॉर अ टर्निंग पॉइंट’ और ‘द कॉलेज स्कैम’ सहित कई किताबें लिखीं या उनमें योगदान दिया.

कौन थे चार्ली किर्क ? (Who was Charlie Kirk ?)

31 वर्षीय चार्ली किर्क एक चीफ राइट विंग कार्यकर्ता थे. किर्क ट्रम्प के खास समर्थक थे. 2024 के इलेक्शन में वह उनकी टीम का हिस्सा थे. चार्ली किर्क की युवाओं पर अच्छी पकड़ थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने उन्हें युवाओं का दिल समझने वाला व्यक्ति कहा था. किर्क इज़राइल के भी बड़े समर्थक थे. इसी वजह से इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें ‘इज़राइल का शेर दिल दोस्त’ बताया था. किर्क की फैमिली में उनकी पत्नी एरिका, जो मिस एरिज़ोना यूएसए ब्यूटी कॉम्पीटीशन की पूर्व विजेता हैं, और उनके दो बच्चे हैं.

घटना का विवरण (Incident Details)

10 सितंबर को, किर्क यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक खुले मंच पर मास शूटिंग्स पर सवालों के जवाब दे रहे थे. उसी समय उनकी गर्दन में गोली लगी और अचानक वे कुर्सी से गिर पड़े. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हमला सबके सामने हुआ, जिससे अफ़रा-तफ़री मच गई. चार्ली किर्क को फ़ौरन एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वहीं मृत्यु हो गई. यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के एक अधिकारी ब्यू मेसन ने बताया की कि केवल एक गोली चली थी और किर्क ही उसका शिकार हुए. विश्वविद्यालय को तुरंत खाली कर दिया गया और फिलहाल के लिए कक्षाएं रद्द कर दी गईं. यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इसे अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसको हत्या करार दिया.

कौन है आरोपी ? (Who is Accused ?)

एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल के अनुसार, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि वे अभी भी फरार हैं. इस जांच में राजनीतिक दुश्मनी का अंदेशा बताया जा रहा है, क्योंकि किर्क के विचार विवादास्पद थे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के यूटा पहुंचने की खबर है और वे जांच में सहयोग करेंगे.

ट्रम्प को हो सकती है परेशानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कैंपेन में किर्क का अहम किरदार था, जिससे ट्रम्प को भी बड़ा झटका लगा है और उन्होंने शोक व्यक्त किया. किर्क के निधन से रिपब्लिकन पार्टी में एक खालीपन आ गया है. टर्निंग पॉइंट यूएसए अब अपने संस्थापक के बिना आगे बढ़ेगा, जिसका असर 2028 के चुनाव अभियान की रणनीति पर पड़ सकता है. ट्रम्प ने किर्क के सम्मान में झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया.

