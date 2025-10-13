गजब! आसमान की सैर करता दिखा मुर्गा, Video देख हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे आप
Viral News: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बड़ा ही गजब का है. इस वीडियो में एक शख्स मुर्गे को आसमान की सैर कराते हुए नजर आ रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: October 13, 2025 5:50:57 AM IST

Animal Cruelty Video: सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. कोई रील्स (Reels) बनाकर वायरल होता है, तो कई आजीब हरकतों से सुर्खियों में आ जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देख लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा है. वीडियो में कुछ लोग एक मुर्गे को ड्रोन से बांधकर आसमान में उड़ा रहे हैं. लोगों ने अपनी मस्ती के कारण एक बेजुबान मुर्गे को हवा में उड़ा दिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन गया है. 

लोगों ने की सारी हदें पार 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने पहले ड्रोन को तैयार किया. वह मुर्गे को ड्रोन से बांध दिया. इसके बाद जब ड्रोन शुरु हुआ, तो मुर्गा भी धीरे-धीरे उसके साथ जमीन से ऊपर उठकर उड़ने लगा. वह जमीन से काफी ऊंचा उड़ रहा था. वहां मौजूद लोग इस नजारे को देख जोर-जोर से हंसने लगे. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स भड़कना शुरु हो गए. उन्हें यह वीडियो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा. कुछ लोगों ने तो इसे क्रूरता करार दिया है. 

लोगों ने जमकर लगाई क्लास 

वायरल वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों ने तो एनिमल वेलफेयर पेजों को टैग भी कर दिया है. लोगों ने इस तरह के कंटेंट पर रोक की अपील की है. वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-भाई अगर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो गर्दन कट जाएगी. वहीं एक यूजर ने लिखा-ये मजाक नहीं, यह पशु उत्पीड़न है. वहीं कुछ लोगों ने एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है.

