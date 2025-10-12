Metro बनी ‘आर्केस्ट्रा’ स्टेज, लड़की ने किया ऐसा पोल डांस; शर्म से झुक गई लोगों की निगाहें!

Patna Metro Dance Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत देश के कई राज्यों में मेट्रो चल रही है. कई बार मेट्रो (Metro) के भीतर से वीडियो सोशल मीडिया (Metro Reels) पर वायरल होते रहते हैं. लोग मेट्रो में रील बनाते, रोमांस करते और झगड़ते हुए नजर आते रहते हैं. दिल्ली मेट्रो ने रील्स से तंग आकर नए नियम भी लागू कर दिए हैं. साथ ही मेट्रो में बार-बार चेतावनी भी दी जाती है. लेकिन इस चेतावनी का भी कई बार लोगों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है. हाल ही में पटना मेट्रो (Patna Metro Reel) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मेट्रो को शुरू हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है.

पटना मेट्रो का वीडियो वायरल

इस नई मेट्रो में एक लड़की भीड़ के बीच धमाकेदार डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में रील रिकोर्ड कर रहा लड़का भी नजर आ रहा है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा है- पटना मेट्रो में आपका स्वागत है..पटना मेट्रो में एक लड़की का ठुमका लगाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मेट्रो के भीतर भीड़ नजर आ रही है. इसके बावजूद लड़की ठुमके लगाती दिख रही है. इस वीडियो को कई अकाउंट से शेयर किया जा चुका है.

गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

लोगों का जबरदस्त रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- मेट्रो यात्रा के लिए है, रील्स के लिए नहीं. अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- ये बिहारी ऐसे क्यों होते हैं? ये थोड़े सामान्य, ईमानदार और मेहनती क्यों नहीं हो सकते? एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- लगता है सनातनी जग गया और नई मेट्रो पर बैठकर सनातनी नाच का आनंद ले रहा है. क्योंकि मेट्रो पर बैठे हुए कपड़ो से सारे सनातनी लग रहे है. मेट्रो का आनंद के साथ देहाती नाच का आनंद मिनी स्कर्ट में वो भी फ्री में. एक और ने कमेंट कर लिखा-भगवान से मेरी यही प्रार्थना है दिल्ली वाले मेट्रो का लक्षण बिहार में कृपया ना लाएं.

Video: बिजी चल रहा था पति, तो पत्नी ने दूसरे लड़के संग किया…वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा