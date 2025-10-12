OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Rakhi Sawant Towel Video: पैपराजी की फेवरेट राखी सावंत (Rakhi Sawant) काफी समय से सोशल मीडिया (Social Media) से गायब थी. लेकिन अब एक बार फिर से वह वापस लौट आई है. राखी और बवाल एक साथ चलते हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. राखी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर बवाल मचा दिया है. इस वीडियो में उन्होंने बड़े ही अलग तरीके से वापसी का एलान किया है. उनके वीडियो को देख लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया है.

तौलिए में राखी का बवाल

इंटरनेट (Rakhi Sawant Towel Video) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में राखी तौलिए में नजर आ रही है. वह सिर्फ तौलिया पहनकर कैमरे में कहती है कि “गाइज मैं आप सभी से वापस मिलने के लिए काफी उत्साहित हूं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती. मैं भारत वापस आ रही हूं.” इस दौरान वह कैमरे के आगे कहती हैं- ‘उप्स… उप्स…’ अपने इसे अलग अंदाज में वह बार-बार तौलिया हटाती है और फिर वापस छिपा लेती हैं. वह यह सिलसिला कई बार दोहराती हैं. यह वीडियो देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

लोग दे रहे जबरदस्त रिएक्शन

अंत में जब वह आखिर में अपना तौलिया हटाती हैं, तो फैंस को राहत मिलती है. राखी ने तौलिए के भीतक एक ब्लैक कलर का स्वीमसूट टाइप ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं. इस ड्रेस में वह काफी बोल्ड नजर आ रही हैं. इस वीडियो से एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वह सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन हैं. राखी के इस वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- बिग बॉस से जादा आपका राखी सावंत का मनोरंजन है…..हम हर बिग बॉस शो में राखी सावंत चाहते हैं!!! लव यू राखी. एक और यूजर ने लिखा- ‘उप्स… उप्स…मुझे यह पसंद है. एक और यूजर लिखता है- अब बिग बॉस में आ जाओ राखी हम इंतजार कर रहे हैं, जो लोग पसंद करते हैं.

