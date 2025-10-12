OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह
Home > वायरल > OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Rakhi Sawant Video: राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस ने तौलिया पहने हुए नजर आ रही है. राखी ने फैन्स को वीडियो में बताया कि वह वापस भारत आ रही है.

By: Preeti Rajput | Published: October 12, 2025 3:12:17 PM IST

OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Rakhi Sawant Towel Video: पैपराजी की फेवरेट राखी सावंत (Rakhi Sawant) काफी समय से सोशल मीडिया (Social Media) से गायब थी. लेकिन अब एक बार फिर से वह वापस लौट आई है. राखी और बवाल एक साथ चलते हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. राखी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर बवाल मचा दिया है. इस वीडियो में उन्होंने बड़े ही अलग तरीके से वापसी का एलान किया है. उनके वीडियो को देख लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया है. 

तौलिए में राखी का बवाल 

इंटरनेट (Rakhi Sawant Towel Video) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में राखी तौलिए में नजर आ रही है. वह सिर्फ तौलिया पहनकर कैमरे में कहती है कि “गाइज मैं आप सभी से वापस मिलने के लिए काफी उत्साहित हूं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती. मैं भारत वापस आ रही हूं.” इस दौरान वह कैमरे के आगे कहती हैं- ‘उप्स… उप्स…’ अपने इसे अलग अंदाज में वह बार-बार तौलिया हटाती है और फिर वापस छिपा लेती हैं. वह यह सिलसिला कई बार दोहराती हैं. यह वीडियो देख आप भी हैरान रह जाएंगे. 

View this post on Instagram

A post shared by Filmy Ape (@filmyape)

बादशाह को रिझाने के लिए अपने शरीर पर यह चीज घिसती थीं मुगल हरम की औरतें, नहाना होता था शाही!

लोग दे रहे जबरदस्त रिएक्शन 

अंत में जब वह आखिर में अपना तौलिया हटाती हैं, तो फैंस को राहत मिलती है. राखी ने तौलिए के भीतक एक ब्लैक कलर का स्वीमसूट टाइप ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं. इस ड्रेस में वह काफी बोल्ड नजर आ रही हैं. इस वीडियो से एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वह सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन हैं. राखी के इस वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- बिग बॉस से जादा आपका राखी सावंत का मनोरंजन है…..हम हर बिग बॉस शो में राखी सावंत चाहते हैं!!! लव यू राखी. एक और यूजर ने लिखा- ‘उप्स… उप्स…मुझे यह पसंद है. एक और यूजर लिखता है- अब बिग बॉस में आ जाओ राखी हम इंतजार कर रहे हैं, जो लोग पसंद करते हैं. 

2026 में टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाएगा मशहूर Eiffel Tower? अब नहीं कर पाएंगे पेरीस के इस अजूबे का दीदार, जानें पूरा सच

 

Tags: rakhi sawantrakhi sawant towel videoViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह
OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह
OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह
OMG! कैमरे के सामने Rakhi Sawant ने खोल दी तौलिया, दिख गया सारा ‘नजारा’, Video देख खुला रह जाएगा मुंह