Home > वायरल > Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!

Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!

Sexy Bhabhi Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज हजारों डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक महिला का धमाकेदार डांस वीडियो वायरल हो रही है. जिसमें वह 'दिलबर दिलबर' पर जमकर डांस करते नजर आ रही है.

By: Preeti Rajput | Published: October 24, 2025 2:12:00 PM IST

viral video
viral video

Sexy Bhabhi Viral Dance Video: आज की समय बदल चुका है, हर तरफ बस सोशल मीडिया (Social Media) का ही राज चल रहा है. सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी पर काबू पा लिया है. आज के समय में कौन स्टार (Viral Video) बन जाए और कैसे वायरल हो जाए, यह किसी को भी नहीं पता है. साफ शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने इस Gen z पीढ़ी को बदल दिया है. इस प्लेटफॉर्म पर लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं. फिर चाहे वह किसी भी तरह की हो. इंटरनेट पर हजारों वीडियो रोजाना वायरल होते हैं, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग, मिमिक्री या कोई और कला. यही वजह है कि हर दिन कोई नया चेहरा वायरल होता है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भाभी जी का वीडियो 

हाल ही में सोशल मीडिया पर (Bhabhi Dance Video) एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. वीडियो को X पर @Fun_and_Viral_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो देखते ही देखते हर तरफ फैल गया है. हर किसी की जुबान पर सिर्फ भाभी जी का नाम है. वीडियो में एक महीला काले रंग की साड़ी पहनकर अपनी पूरी एनर्जी से ठुमके लगाती नजर आ रही है. वह काफई ज्यादा सेक्सी डांस कर रही है. हर किसी की निगाहें उनकी अदाओं पर टिक चुकी है. वह किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं. वह महिला फेमस बॉलीवुड गाना दिलबर-दिलबर पर डांस कर रही हैं. भाभी जी अपने शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स से ऐसा जादू बिखेरती दिख रही हैं. 

एकतरफा प्यार में युवती को मिली ऐसी खौफनाक सजा, पढ़कर कांप जाएगी आपकी रूह

लोगों ने जमकर की तारीफें

वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में इमोजी की भरमार देखने को मिल रही है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत सही. वहीं दूसरा लिखता है कि – सुष्मिता की बहन लग रही है. वहीं एक और यूजर लिखता है- भाभी ने गर्दा उड़ा रखा है. एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत अच्छा डांस है. 

 Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR

Tags: Bhabhi Dance Videobhabhi hot danceBhabhi viral videopunjabi Bhabhi dance videosocial media video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें कौन – कौन हैं शादी के बाद अलग होने...

October 24, 2025

छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद...

October 24, 2025

क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं...

October 24, 2025

सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!

October 24, 2025

आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल...

October 24, 2025

गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू...

October 24, 2025
Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!
Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!
Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!
Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!