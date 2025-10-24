Sexy Bhabhi Video: ‘दिलबर दिलबर’ गाने भाभी ने गोरी कमर से लगाई ‘आग’, किया ऐसे गाने पर डांस; देखते ही मचलने लगेगा ‘जी’!

Sexy Bhabhi Viral Dance Video: आज की समय बदल चुका है, हर तरफ बस सोशल मीडिया (Social Media) का ही राज चल रहा है. सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी पर काबू पा लिया है. आज के समय में कौन स्टार (Viral Video) बन जाए और कैसे वायरल हो जाए, यह किसी को भी नहीं पता है. साफ शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने इस Gen z पीढ़ी को बदल दिया है. इस प्लेटफॉर्म पर लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं. फिर चाहे वह किसी भी तरह की हो. इंटरनेट पर हजारों वीडियो रोजाना वायरल होते हैं, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग, मिमिक्री या कोई और कला. यही वजह है कि हर दिन कोई नया चेहरा वायरल होता है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भाभी जी का वीडियो
हाल ही में सोशल मीडिया पर (Bhabhi Dance Video) एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. वीडियो को X पर @Fun_and_Viral_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो देखते ही देखते हर तरफ फैल गया है. हर किसी की जुबान पर सिर्फ भाभी जी का नाम है. वीडियो में एक महीला काले रंग की साड़ी पहनकर अपनी पूरी एनर्जी से ठुमके लगाती नजर आ रही है. वह काफई ज्यादा सेक्सी डांस कर रही है. हर किसी की निगाहें उनकी अदाओं पर टिक चुकी है. वह किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं. वह महिला फेमस बॉलीवुड गाना दिलबर-दिलबर पर डांस कर रही हैं. भाभी जी अपने शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स से ऐसा जादू बिखेरती दिख रही हैं.
Bhai tension ko goli maar, pahle tu ye bhabhi ka dance dekh maja a jaya ga🥵 pic.twitter.com/0LVpEL0s6L
— Fun and Viral Videos 👻 (@Fun_and_Viral_) July 18, 2024
लोगों ने जमकर की तारीफें
वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में इमोजी की भरमार देखने को मिल रही है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत सही. वहीं दूसरा लिखता है कि – सुष्मिता की बहन लग रही है. वहीं एक और यूजर लिखता है- भाभी ने गर्दा उड़ा रखा है. एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत अच्छा डांस है.
