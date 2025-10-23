Home > क्राइम > Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR

Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR

Bengaluru Crime News: एक महिला ने गुरुवार को अपने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिन पर कथित तौर पर उससे शादी करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है. बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में मोहम्मद इशाक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 23, 2025 8:36:32 PM IST

Bengaluru Crime News
Bengaluru Crime News

Bengaluru Crime News: कनार्टक के बेंदलुरू स्थित एचएसआर लेआउट पुलिस थाने में एक हिंदू महिला ने मोहम्मद इशाक के खिलाफ शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात मोहम्मद इशाक बिन अब्दुल रसूल से 17 अक्टूबर 2004 को इंस्टाग्राम के जरिये हुई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. 30 अक्टूबर 2004 को दोनों की मुलाकात थानिसांद्रा स्थित एलिमेंट्स मॉल के पास हुई. जिसके बाद इशाक उसे दशरहल्ली के एक निजी होटल में ले गया. होटल में उसने शादी का वादा करके बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

महिला का आरोप है कि सितंबर 2005 में उसे पता चला कि इशाक के कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है. 10 सितंबर 2005 को इशाक की एक मुस्लिम महिला से सगाई हो गई. जब उसने सगाई के बारे में उससे पूछताछ किया. तो इशाक ने उसे दोबारा संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी. 

कैसे हुई जान-पहचान?

You Might Be Interested In

30 अक्टूबर  2024 को इशाक ने नागवेनी को एलिमेंट्स मॉल के पास एक मीटिंग में बुलाया. वहां उन्होंने शादी और परिवार की मंज़ूरी पर बात की है. इसके बाद इशाक उसे दशरहल्ली स्थित सुपर टाउन हाउस नामक एक होटल में ले गया. शादी के वादे पर विश्वास करके महिला ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बार-बार होटल में ले गया और यह रिश्ता चलता रहा.

ये भी जानें 

सितंबर 2025 में पीड़िता को पता चला कि इशाक कई अन्य महिलाओं के संपर्क में था. इस महीने की 14 तारीख को महिला को इसहाक की एक मुस्लिम महिला से सगाई के बारे में पता चला. जब उसने इसहाक से पूछताछ की तो उसके चाचा उससे मिले और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने उससे 40 दिन प्रार्थना करने और अपने समुदाय के रीति-रिवाज सीखने को कहा.

धमकी के साथ रिश्ता भी खत्म

इसहाक ने पीड़िता से कहा कि वह उसके लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है. सगाई के बाद जब पीड़िता ने इसहाक से पूछताछ की तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया. उसे अपने रास्ते जाने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर उसने उसे दोबारा फोन किया या परेशान किया तो वह उसे जान से मार देगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

Tags: bengaluruBengaluru newsbengaluru policeMohammad Ishaq
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR
Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR
Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR
Bengaluru News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध! धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर महिला ने दर्ज कराई FIR