एकतरफा प्यार में युवती को मिली ऐसी खौफनाक सजा, पढ़कर कांप जाएगी आपकी रूह

Gurugram Crime News: गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा इलाके में एकतरफा प्यार में युवती की जान पर बात आ गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

कब और कैसे हुई पूरी घटना:

दरअसल, यह पूरी वारदात गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है, जब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली पीड़िता अपने किराए के मकान से निकलकर ऑफिस के तरफ जा रही थी, युवती गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-चार स्थित एक निजी कंपनी में काम करती है.

पीड़िता ने पुलिस को क्या दिया बयान:

पीड़िता ने अस्पताल में पुलिस को दिए बयान में जानकारी देते हुए बताया कि जब वह जूते पहन रही थी, तभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी 33 साल का विपिन उसके पास आ गया. आरोपी ने युवती को जबरन कमरे के अंदर जाने की बात कही. पीड़िता के लाख मना करने के बाद उसने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मारने की धमकी दी. जब युवती नहीं मानी, तो विपिन ने उस पर गोली चला दी, जो उसके कंधे में लगई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी पहले दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से युवती ने पिछले कुछ दिनों से विपिन से बात करना बंद कर दिया था. इससी बात से नाराज़ होकर और एकतरफा प्यार में पागल होने के बाद आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की ठानी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार:

गोली लगने के बाद घायल युवती को तुरंत सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती की हालत को खतरे से बाहर बताई है. वारदात की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बिना किसी देर के आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को बरामद कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी.