Sexy Bhabhi Video: भाभी ने डांस फ्लोर पर काटा बवाल, नीली साड़ी में लगाए सेक्सी ठुमके; संस्कारी बहू का कारनामा देख मेहमानों के उड़े होश!

Bhabhi-Devar Viral Dance Video: आज के समय में सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग घंटों बिताना पसंद करते हैं. हर दिन लोगों को यहां कुछ न कुछ देखने को मिल जाता है. कभी किसी का वीडियो (Viral Video)लोगों का दिल जीत लेता है, तो कभी किसी का डांस वीडियो वायरल हो जाता है. लोग आजकल सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं. इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक हर किसी पर लोगों को कुछ न कुछ मजेदार देखने को मिल जाता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तबाही मचा रहा है.

देवर-भाभी की जबरदस्त कैमिस्ट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Devar Bhabhi Video)में एक संस्कारी भाभी जी अपने देवर के साथ डांस फ्लोर पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं. भाभी जी डांस फ्लोर पर जितना जोरदार ठुमका लगा रही हैं, उतनी की सादगी से अपना पल्लू संभाले दिखाई दे रही है. उन्होंने अपने सिर से पल्लू जरा भी नहीं सरकने दिया. देवर के साथ उनकी कैमिस्ट्री काफी ज्यादा मजेदार लग रही है.



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में देवर–भाभी के साथ डांस करते हुए होती है. बैकग्राउंड में देवर-भाभी का फेमस गाना चल रहा है. भाभी जी साड़ी में सजी-धजी बेहद खूबसूरत लग रही है. भाभी की हल्की सी मुस्कान और शर्मीला अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. भाभी जी फ्लोर पर जमकर ठुमके लगाती हैं और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं.

जमकर तारीफ कर रहे लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. लोग जमकर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत शानदार. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भाभी जी ने ठुमके भी लगाए और संस्कार भी निभाए. वहीं तीसरा यूजर लिखता है कि – ये असली इंडियन कल्चर है. जहां लोग वायरल होने के लिए सेक्सी और वल्गर डांस करते हैं, वहीं भाभी जी अपने पारंपरिक रूप में ही चमक रही हैं.

