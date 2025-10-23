कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’

Samajwadi Party WhatsApp Group: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप ‘समाजवादी पार्टी परिवार’ में उस समय हड़कंप मच गया, जब वॉट्सएप ग्रुप में एक अश्लील वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई. यह घटना बुधवार देर रात की है, जिसके स्क्रीनशॉट मिनटों में ही फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल होने लगया.

तो वहीं, इस घटना के सामने आते ही सपा जिला संगठन ने तुरंत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ जिस नंबर से वीडियो और ऑडियो क्लिप भेजी गई थी, उसकी जांच के लिए साइबर सेल को फिलहाल सौंप दिया गया है. इसके साथ ही, वीडियो भेजने वाले कार्यकर्ता को ग्रुप से तुरंत बाहर कर दिया गया है.

आखिर क्या है पूरा मामला?:

‘समाजवादी पार्टी परिवार’ ग्रुप में नगर और ब्लॉक स्तर के अधिकांश पदाधिकारी और कई सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं. जहां, देर रात अचानक एक ‘अनजाने’ कार्यकर्ता के नंबर से एक अश्लील वीडियो और फिर एक महिला की आवाज में आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप पोस्ट हो गई.

घटना के बाद क्या लिया एक्शन?:

इस आपत्तिजनक घटान को ध्यान में रखने के बाद ग्रुप के सदस्यों, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. जहां, महिला कार्यकर्ताओं ने इसे “संगठन की मर्यादा के साथ खिलवाड़” बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई तो वहीं, दूसरी तरफ इसे सपा की छवि को धूमिल करने की “सोची-समझी साजिश” भी करार दिया. तो वहीं, दूसरी तरफ कई सदस्यों ने एडमिन को टैग कर सख्त कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग की है.

ग्रुप एडमिन ने क्या लिया फैसला?:

तो वहीं, इस पूररे घटनाक्रम को गंभीरता से देखते हुए ग्रुप एडमिन ने ‘समाजवादी पार्टी परिवार’ ग्रुप को अस्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है. एडमिन ने सभी सदस्यों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने और अफवाह न फैलाने की सख्त अपील की है. इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे अनुशासन नीति पर एक बड़ा आरोप बताते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.