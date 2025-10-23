Home > उत्तर प्रदेश > कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’

कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के आधिकारिक वाट्सऐप ग्रुप (WhatsApp Group) पर एक अश्लील वीडियो क्लिप (Video Clip) के वायरल होने के बाद से हंड़कप मच गया. फिलहाल, ग्रुप एडमिन ने 'समाजवादी पार्टी परिवार' ग्रुप को अस्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 23, 2025 5:20:28 PM IST

Samajwadi Party WhatsApp Group
Samajwadi Party WhatsApp Group

Samajwadi Party WhatsApp Group:  उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप ‘समाजवादी पार्टी परिवार’ में उस समय हड़कंप मच गया, जब वॉट्सएप ग्रुप में एक अश्लील वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई. यह घटना बुधवार देर रात की है, जिसके स्क्रीनशॉट मिनटों में ही फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल होने लगया.

तो वहीं, इस घटना के सामने आते ही सपा जिला संगठन ने तुरंत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ जिस नंबर से वीडियो और ऑडियो क्लिप भेजी गई थी, उसकी जांच के लिए साइबर सेल को फिलहाल सौंप दिया गया है. इसके साथ ही, वीडियो भेजने वाले कार्यकर्ता को ग्रुप से तुरंत बाहर कर दिया गया है. 

आखिर क्या है पूरा मामला?: 

You Might Be Interested In

‘समाजवादी पार्टी परिवार’ ग्रुप में नगर और ब्लॉक स्तर के अधिकांश पदाधिकारी और कई सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं. जहां,  देर रात अचानक एक ‘अनजाने’ कार्यकर्ता के नंबर से एक अश्लील वीडियो और फिर एक महिला की आवाज में आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप पोस्ट हो गई.

घटना के बाद क्या लिया एक्शन?: 

इस आपत्तिजनक घटान को ध्यान में रखने के बाद ग्रुप के सदस्यों, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. जहां,  महिला कार्यकर्ताओं ने इसे “संगठन की मर्यादा के साथ खिलवाड़” बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई तो वहीं, दूसरी तरफ इसे सपा की छवि को धूमिल करने की “सोची-समझी साजिश” भी करार दिया. तो वहीं, दूसरी तरफ कई सदस्यों ने एडमिन को टैग कर सख्त कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग की है. 

ग्रुप एडमिन ने क्या लिया फैसला?:

तो वहीं, इस पूररे घटनाक्रम को गंभीरता से देखते हुए ग्रुप एडमिन ने ‘समाजवादी पार्टी परिवार’ ग्रुप को अस्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है. एडमिन ने सभी सदस्यों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने और अफवाह न फैलाने की सख्त अपील की है. इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे अनुशासन नीति पर एक बड़ा आरोप बताते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

Tags: Hapud DistrictObscene VideoParty Imagesocial mediaWhatsApp Group
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

यहां जानिए दिल्ली की टॉप 5 नॉनवेज डिशेस के नाम

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025

स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं...

October 23, 2025

Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में...

October 23, 2025

ब्रेड या प्याज नहीं, बल्कि अब पनीर से बनाएं क्रिस्पी...

October 23, 2025
कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’
कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’
कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’
कौन है अखिलेश यादव का करीबी नेता, जिसने कर दिया वाट्सऐप ग्रुप पर कर दिया ‘अश्लील कांड’