थाने जाकर ही मानी पत्नी, पति से थी खफा…काउंसलिंग ने पिघलाई रिश्तों पर जमी बर्फ; फिर एक हुए बिखरे दो दिल!

Kanpur Viral News:उत्तर प्रदेश (Uttar-Pradesh)सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘मिशन शक्ति’ अभियान (Mission Shakti Abhiyan)जारी किया था. इसी ‘मिशन शक्ति’ अभियान ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है. यूपी के कानपुर (Kanpur) थाना अरौल में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्र एक भावुक पल का गवाह बन गया है. यहां पति-पत्नी के बीच सालों से चल रहे विवाद का सुख के साथ अंत हुआ है. दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया है. इस भावुक पल को देखकर केंद्र पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों की भी आंखे नम हो गई.

टूटे दिल फिर हुए एक

यह मामला उस समय सामने आया जब (Kanpur Viral News) संभियापुर की एक महिला पारिवारिक कलह की शिकायत लेकर मिशन शक्ति केंद्र पहुंची. उसने बातचीत के दौरान बताया कि- काफी दिनों से पति से विवाद चल रहा है. जिसके कारण घर में कलह का माहौल बना हुआ है. दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मिशन शक्ति केंद्र की प्रभारी, महिला उप-निरीक्षक प्रीतांजली ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की. जिसके बाद उन्होंने महिला के पति को थाने बुलवाया और आराम से बैठाकर बातचीत की.

दोनों ने एक संग की नई शुरुआत

दोनों तरफ की शिकायत जानने के बाद काउंसलिंग के दौरान, उप-निरीक्षक प्रीतांजली ने दंपति को पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों के महत्व का एहसास दिलाया. साथ ही दोनों को समझाया कि आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान से ही रिश्ते आगे तक चलते हैं. पुलिस के समझाने के बाद दोनों को अपनी-अपनी गलतियों का एहसास हुआ. इसके बाद दोनों ने अपने बीच के मतभेद को सुलझाया और एक-दूसरे को गले लगाकर माफी मांगी. यह पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद मिशन शक्ति केंद्र में मौजूद मिशन शक्ति केंद्र की महिला पुलिसकर्मियों की आंखों में भी आंसू आ गए. प्रभारी प्रीतांजली ने इस दंपति को एक-दूसरे को फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर दोनों को एक नए जीवन की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद दोनों को खुशी-खुशी विदा किया. परिवारों को जोड़ने और रिश्तों को बचाने के लिए पुलिस ने तारीफ के काबिल काम किया.

