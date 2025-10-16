12 घंटे गार्ड की नौकरी और फिर पढ़ाई, बिना कॉलेज के अब्दुल अलीम बन गया सॉफ्वेयर इंजीनियर!

Zoho Engineer Abdul Alim: सोशल मीडिया पर एक कहानी काफी तेजी से वायरल हो रही है. जोहो के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रेरणादायक कहानी काफी तेजी से वायरल हो रही है. लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर किया गया है. जिसमें अब्दुल अलीम ने बताया कि उन्होंने जोहो में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी यात्रा शुरू की. आत्मनिर्भरता और निरंतर सीखने के जुनून के साथ उन्होंने बिना कॉलेज की डिग्री के जोहो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का पद हासिल किया.

अब्दुल अलीम ने बताई प्रेणनादायक कहानी

अब्दुल अलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2013 में उन्होंने सिर्फ़ ₹1,000 लेकर घर छोड़ा था और ₹800 ट्रेन टिकट पर खर्च किए थे. उस समय बिना नौकरी या रहने की जगह के उन्होंने लगभग दो महीने सड़क में बिताए. इसके बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया. वो बदलाव इस शूरत में आया कि बाद में उन्हें ज़ोहो के एक कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई. एक दिन 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान ज़ोहो के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने उन्हें देखा और बातचीत शुरू की.

अब्दुल ने अपनी पोस्ट में क्या-क्या लिखा?

अब्दुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने स्कूल में थोड़ा HTML सीखा. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं और सीखना चाहता हूं और इस तरह मेरी सीखने की शुरुआत हुई. आगे उन्होंने अपने सफर में बारे में बताते हुए कहा कि हर दिन सुरक्षा गार्ड की 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद मैं किसी सीनियर के पास जाता और सीखता. लगभग आठ महीने बाद मैंने एक छोटा सा ऐप बनाया. एक ऐसा ऐप जो यूजर इनपुट को विज़ुअलाइज़ करता है. सीनियर कर्मचारी ने यह ऐप अपने मैनेजर को दिखाया और उन्हें यह पसंद आया. उन्होंने पूछा कि क्या मेरा इंटरव्यू लेना संभव है. अब्दुल अलीम का संघर्षों से भरा हुआ यह सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा जमकर प्रतिक्रिया दी जा रही है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भाई आप वाकई अच्छे हाथों में हैं. ज़ोहो आपको जीवन देता है. आपके जुनून और समर्पण ने आपको यह सुरक्षित पद दिलाया है. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह पोस्ट मुझे वाकई उम्मीद से भर देती है. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

