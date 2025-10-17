ये Diwali Gift देख लग गई मिर्ची! हर कंपनी फॉलो कर रही ये ट्रेंड, Video देख ‘कॉर्पोरेट मजदूरों’ की आंखों में आएंगे आंसू

Viral Diwali Gift: देशभर में दिवाली (Diwali 2025) को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. त्योहारों का मौसम आते ही कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल छा जाता है. कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए दिवाली गिफ्ट (Diwali Gift) देती है. लेकिन इस बार एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऐसा गिफ्ट दिया, जिसे देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कंपनी का कर्मचारियों को सरप्राइज काफी ज्यादा पसंद आया. सभी ने अपने इस लग्जरी गिफ्ट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. यह गिफ्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. हर कोई इस गिफ्ट को देख हैरान रह गया है और अपनी कंपनी से भी ऐसे ही किसी गिफ्ट की उम्मीद कर रहा है.

वायरल हुआ दिवाली गिफ्ट

वायरल हो रहा वीडियो (Diwali Bonus Viral Video)एक कॉर्पोरेट कंपनी का है. इस वायरल वीडियो में सभी कर्मचारियों की सीट पर एक लाइन से गिफ्ट पैक रखे हुए हैं. गिफ्ट में सभी को कंपनी एक ट्रॉली बैग दिया है. कंपनी ने अपने कर्मचारियो के सीट पर दीवाली गिफ्ट सरप्राइज के तौर पर रखा है. सूटकेस के साथ में एक मिठाई का बॉक्स भी है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुबह कर्मचारियों के आने से पहले गिफ्ट सीट पर रख दिए. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो लोग एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं.

बादशाह को हरम तक लाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती थीं महिलाएं, करती थीं ऐसा काम

किस कंपनी ने दिया इतना अच्छा गिफ्ट?

इस वीडियो को @itsmeee_arushi के इंस्टाग्राम से शेयर किया है. वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा गया कि- Soan papdi crying in corner. इस वीडियो को अब लोग अलग-अलग अकाउंट से शेयर कर रहे हैं. साथ ही अपनी कंपनी का दुख भी शेयर कर रहे हैं. लोगों ने बताया कि- उन्हें उनकी कंपनी ने कोई दिवाली गिफ्ट नहीं दिया है. एक यूजर ने लिखा- मैनेजर ने कहा यह AI है. एक और यूजर ने लिखा-कौन सी कंपनी है भाई. वहीं एक और यूजर लिखता है कि- ओह, दिवाली के उपहार हर किसी की मेज पर कितनी अच्छी तरह से रखे गए हैं! इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इतना अच्छा दिवाली गिफ्ट दिया है.

मुंह बना ‘ततैया’ का छत्ता, खोलते ही बाहर निकलने की लगी होड; वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!