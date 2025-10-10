Viral Video: गहरी नींद में सो रही थी महिला, गलती से निगल लिया जिंदा सांप; फिर जो हुआ…
Viral Khabar: रात को गहरी नींद में सोते हुए महिला के मुंह में सांप घुस गया. वह काफी गहरी नींद में थी, जिस कारण उसे एहसास नहीं हुआ. घरवालों ने उसे जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती कराया. देखें Video

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 10, 2025 8:17:33 AM IST

Viral News: हमारे आसपास अक्सर कई बार हैरान कर देने वाली घटना हो जाती है. जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो (Viral Video) में एक महिला के मुंह में सांप घुसगया था. डॉक्टरों ने महिला के मुंह से सांप को बाहर निकाला है. जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है

जिंदा सांप निगल गई महिला

जानकारी के मुताबिक, रात को सोते समय यह सांप महिला के मुंह में घुस गया था. महिला काफी गहरी नींद में थी. जिसके कारण उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ. फिर जब महिला के गले में दर्द हुआ, तो घरवाले उसे अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर पूरी बात जानकर पहले खुद हैरान रह गया. लेकिन कड़ी मेहनत के बाद वह सांप को महिला के गले से निकाल पाने में सफल हुए. महिला के मुंह से सांप को निकालते का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया कि सांप महिला के गले तक पहुंच गया था. डॉक्टर ने काफी मुश्किलों से उसे वापस बाहर निकाला. यह वीडियो देख कोई भी दंग रह जाएगा. इस बात पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

बता दें कि यह वीडियो @arojinle1 के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. हालांकि यह अब हर जगह फैल चुका है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. हालांकि यह वीडियो कब की है, इसका पता अभी नहीं चल सका है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- यह वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए. एक और ने कमेंट कर लिखा- अगर वीडियो नहीं होता तो शायद यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता.

