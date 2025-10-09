सेल्फी बनी मौत का कारण, फोटो लेने के चक्कर पहाड़ से फिसला पर्वतारोही; Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा
Viral Video: चीन में माउंट नामा पर सेल्फी लेने के चक्कर में फिसलने से एक पर्वतारोही होंग की मौत हो गई है. उसने फोटो लेने के चक्कर में अपनी सुरक्षा रस्सी हटा दी थी. जिसके कारण वह फिसलकर खाई में गिर गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 9, 2025 1:53:11 PM IST

Viral News: चीन (China) के सिचुआन के माउंट नामा (Mount Nama) पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. इस हादसे में 31 साल को पर्वतारोही होंग (Hong) की जान चली गई है. हांग अपने साथियों के साथ 5,588 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे थे. पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद उन्होंने चोटी के पास पहुंचकर अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी. ताकी वह तस्वीरें ले सकें, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान वह पहाड़ ने नीचे फिसल गए. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Viral Video) पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले होंग ने सुरक्षा रस्सी को हटाया. फिर खड़े होकर फोटो लेना लगा. लेकिन अचानल उनका संतुलन बिगड़ गया. जिसके कारण वह पर्वत से नीचे फिसल गए. होंग को फिसलते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. हालांकि पर्वत पर हांग की मदद नहीं कर पाए. वह काफी तेजी से नीचे की तरफ फिसल रहे थे. 

प्रशासन ने शुरु की जांच 

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक, होंग और उनका दल पर्वतारोहण की आधिकारिक साझा किए बिना माउंट नामा पहुंचे थे. उन्होंने इसके लिए जरुरी परमिट भी नहीं लिया था. घटना के बाद प्रशासन की तरफ से जांच शुरु कर दी गई. है. पर्वतारोहियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सख्ती से कहा गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में चढ़ाई से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों बेहद जरूरी होता है. इसमें रस्सी, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी और हेलमेट आदी चीजें शामिल होती हैं. साधनों की कमी या बिना साधन के साथ पर्वत पर चढ़ना जानलेवा हो सकता है.

