Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी
Home > वायरल > Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Biwi Ka Exchange Offer: इंडोनेशिया से एक बेहद अजीब सा मामला सामने आया है. यहां एक पति ने गाय के लालच में अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी. यह शादी इंडोनेशियाई परंपरा के तहत करवाई गई है. यहां एक तोलाकी परंपरा सालों से निभाई जा रही है. जिसका अर्थ है सौंप दो और जाने दो.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 10, 2025 6:06:56 AM IST

Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Viral Video: इंडोनेशिया (Indonesia) के दक्षिण-पूर्वी सुलावेसी प्रांत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के अफेयर को सुलझाने के लिए उसे प्रेमी को सौंप दिया. बीवी के बदले में प्रेमी ने उसे एक गाय, एक केतली और कुछ पैसे दिए. यह सब तोलाकी जनजाति की पारंपरिक रस्म मोवे सरापू या मोसेहे के तहत किया गया है. इसका अर्थ होता है. सौंप दो और जाने दो. इस घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

पत्नी के बदले में गाय

दरअसल, पति ने एक समारोह में अपनी पत्नी को शांति से उसके प्रेमी के सौंफ दिया. वीडियो में पत्नी साड़ी पहने हुए नजर आ रही है. वहीं प्रेमी लेन-देन करता हुआ नजर आ रहा है. पति ने बताया कि उसने यह फैसला दोनों तरफ के सम्मान के बनाए रखने के लिए लिया है. पत्नी का अफेयर शादी के कुछ महीने बाद ही शुरू हो गया था. इसके बाद प्रेमी ने पति को ऑफर दिया कि- मुझे अपनी बीवी दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें गाय दुंगा. फिर पति ने ऑफर मंजूर करते हुए, दोनों की शादी करवा दी. 

फ्लैट 60 लाख, लोन 10 लाख… कैसे इस कामवाली बाई ने खरीदा अमीरों के सपनों का घर?

क्या हैं ये परंपरा

बता दें कि तोलाकी जनजाति सुलावेसी द्वीप पर रहती है. यह जनजाती अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है. मोवे सरापू का इस्तेमाल उस समय किया जाता है. जब शादी एकदम टूटने की कगार पर हो. इसमें पति अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेमी को सौंप देता है. जिसके बदले में प्रेमी उसे मुआवजा देता है. इस मामले में प्रेमी ने एक गाय, एक स्टील की केतली और पैसे दिए. एक समारोह में सबके सामने पत्नी ने सहमती दी थी, वह प्रेमी से प्यार करती है. इसी कारण पति ने उसकी शादी प्रेमी से करवा दी.

सेल्फी बनी मौत का कारण, फोटो लेने के चक्कर पहाड़ से फिसला पर्वतारोही; Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

Tags: trending newsviralviral khabarViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी
Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी
Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी
Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी