Viral News: बीवी या गाय! प्रेमी ने दिया गजब का एक्सचेंज ऑफर, तो पति ने तुरंत करवा दी दोनों की शादी

Viral Video: इंडोनेशिया (Indonesia) के दक्षिण-पूर्वी सुलावेसी प्रांत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के अफेयर को सुलझाने के लिए उसे प्रेमी को सौंप दिया. बीवी के बदले में प्रेमी ने उसे एक गाय, एक केतली और कुछ पैसे दिए. यह सब तोलाकी जनजाति की पारंपरिक रस्म मोवे सरापू या मोसेहे के तहत किया गया है. इसका अर्थ होता है. सौंप दो और जाने दो. इस घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

पत्नी के बदले में गाय

दरअसल, पति ने एक समारोह में अपनी पत्नी को शांति से उसके प्रेमी के सौंफ दिया. वीडियो में पत्नी साड़ी पहने हुए नजर आ रही है. वहीं प्रेमी लेन-देन करता हुआ नजर आ रहा है. पति ने बताया कि उसने यह फैसला दोनों तरफ के सम्मान के बनाए रखने के लिए लिया है. पत्नी का अफेयर शादी के कुछ महीने बाद ही शुरू हो गया था. इसके बाद प्रेमी ने पति को ऑफर दिया कि- मुझे अपनी बीवी दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें गाय दुंगा. फिर पति ने ऑफर मंजूर करते हुए, दोनों की शादी करवा दी.

A man in Konawe, SE Sulawesi, caught his wife cheating, then handed her over to her lover through a Tolaki traditional ceremony called Mosehe.

The lover gave 1 cow, ritual items, and Rp5 million as atonement.

In tears, the husband said: “I divorce you. I hand you over to him.… pic.twitter.com/maXZ5bWsU4 — Hasbi (@asfan_warah) October 4, 2025

क्या हैं ये परंपरा ?

बता दें कि तोलाकी जनजाति सुलावेसी द्वीप पर रहती है. यह जनजाती अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है. मोवे सरापू का इस्तेमाल उस समय किया जाता है. जब शादी एकदम टूटने की कगार पर हो. इसमें पति अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेमी को सौंप देता है. जिसके बदले में प्रेमी उसे मुआवजा देता है. इस मामले में प्रेमी ने एक गाय, एक स्टील की केतली और पैसे दिए. एक समारोह में सबके सामने पत्नी ने सहमती दी थी, वह प्रेमी से प्यार करती है. इसी कारण पति ने उसकी शादी प्रेमी से करवा दी.

सेल्फी बनी मौत का कारण, फोटो लेने के चक्कर पहाड़ से फिसला पर्वतारोही; Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा