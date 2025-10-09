हुआ कमर दर्द तो 82 साल की औरत ने खा लिए 8 जिंदा मेंढक, जानिए पूरी अजीब कहानी
झांग नाम की महिला को कमर में दर्द हुआ, डॉक्टर की सलाह नहीं ली, बल्कि किसी के कहने पर 8 मेढ़कों को पेनकिलर समझकर खा गईं.

By: Komal Singh | Published: October 9, 2025 10:38:45 AM IST

 आज के समय में जब हर बीमारी के लिए नए-नए इलाज सामने आते हैं, तो कभी-कभी लोग अजीबो-गरीब तरीक भी अपनाने लगते हैं. ऐसा ही कुछ चीन की एक 82 साल की बुजुर्ग महिला के साथ. उसे कमर के निचले हिस्से में दर्द बहुत परेशान कर रहा था. उसने सुना कि जिंदा मेंढक निगलगे से ये दर्द ठीक हो सकता है और फिर क्या था, उसने 8 जिंदा मेंढक निगल लिए. यह बात सुनकर तो हर कोई हैरान रह जाएगा. जिंदा मेंढक ? वो भी निगलना, लेकिन यह सच है. तो चलिए जानते है पूरी घटना के बारे में.

आखिर क्या है पूरी कहानी

चीनी महिला का नाम झांग था. उसे पीठ में काफी समय से दर्द था, जिसे ठीक करने के लिए उसने कई दवाइयां लीं, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ. उसके आस- पास के लोगों ने एक पुरानी कहानीयां बताई कि जिंदा मेंढक निगलने से दर्द कम नहीं हुआ. उसके आस-पास के लोगों ने एक लोककथा बताई कि जिंदा मेंढक निगलने से दर्द में आराम मिलता है. झांग ने इसे एक मौका देने का सोचा और फिर बिना उन्हें मारें, जिंदा मेंढक सीधे निगल लिए. उन्होंने पहले दिन मेंढक निगले और देन पांच.

मेंढक निगले के बाद क्या हुआ

शुरुआत में तो झांग को कुछ खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद पेट में दर्द, जलन और उल्टी जैसी शिकायतें होने लगीं. साथ ही कमर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया. तक जाकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई. परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए. जांच की तो पता चला कि झांग की पाचन नली में मेंढकों के कारण संक्रमण हो गया था। शरीर में कुछ पैरासाइट भी पाए गए थे, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं. डॉक्टरों ने कहा कि ये सब सिर्फ मेंढक निगलने की वजह से हुआ था.

अस्पताल में इलाज और बचाव

झांग को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया. डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर माना लेकिन समय पर इलाज मिलने की वजह से वह ठीक हो गई. उन्होंने परिवार को समझाया कि ऐसी अजीबोगरीब और बिना जांच – परख के इलाज करने से नुकसान हो सकता है.

