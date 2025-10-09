रिश्तों का कत्ल! एक-दूसरे से प्यार कर बैठे सास-दामाद, मां ने उजाड़ दिया बेटी का बसा-बसाया घर

Uttar-Pradesh Viral News: कहा जाता है कि रिश्ते भरोसे के बल पर बनते है. रिश्तों की डोर भरोसे पर टिकी होती है. भरोसा जितना मजबूत होगा रिश्ता भी उतना ही मजबूत होगा. लेकिन आजकल रिश्ते हवस का शिकार होते जा रहे हैं. लोग ना उम्र देखते हैं और न ही रिश्ता. यूपी (Uttar-Pradesh) के कासगंज (Kasganj) जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. इस मामले ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मशार कर दिया है. इस जिले के एक गांव में सास और दामाद के बीच पिछले छह महीनों से अफेयर चल रहा था. दोनों की नजदीकियों ने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी. इनके गंदे प्यार की खबर लोगों को तब लगी, जब दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई. दोनों के नाजायज रिश्ते की कीमत मासूम पत्नी शिवानी को चुकानी पड़ी. उसने अपने ही पति के हाथों से जान गंवा दी.

दोनों के बीच 6 महीने से पनप रहा था अवैध रिश्ता

यह मामला इन दिनों चर्चा में है. ये मामला सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला परसी गांव का है. गांव वालों के मुताबिक, प्रमोद नाम का युवक अपने ससुराल में काफी ज्यादा समय बिताता था. इस दौरान उसकी सांस के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी. धीरे-धीरे दोनों के बीच अवैध रिश्ता पनपने लगा. यह मामसा तब सामने आया, जब दोनों की एक निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. धीरे-धीरे यह खबर रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच गई. इसी दौरान प्रमोद की पत्नी को शक होने लगा. दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया.

पति ने ली पत्नी की जान

गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रमोद ने पत्नी शिवानी को पीटना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में शिवानी की जान चली गई. जब उसके परिवार वाले पहुंचे, तो शिवानी की लाश बरामदे में पड़ी हुई थी. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण पता लगेगा. हर किसी की जुबान पर सास-दामाद के रिश्ते की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरे वायरल हो रही है. मामले सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने पति, सास और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.