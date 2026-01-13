Home > वायरल > रात के अंधेरे में गूगल मैप्स हुआ फेल, सुनसान सड़क पर विदेशी महिला के लिए फरिश्ता बनीं सिंधु कुमारी; दिल को छू जाने वाला वीडियो वायरल

रात के अंधेरे में गूगल मैप्स हुआ फेल, सुनसान सड़क पर विदेशी महिला के लिए फरिश्ता बनीं सिंधु कुमारी; दिल को छू जाने वाला वीडियो वायरल

Rapido Woman Rider Sindhu Kumari Viral Story: गोवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एक विदेशी महिला रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई थी. जिसके बाद रैपिडो की महिला राइडर सिंधु कुमारी उस महिला के लिए फरिश्ता बनीं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया.

By: Sohail Rahman | Published: January 13, 2026 10:56:45 PM IST

Rapido Bike Rider Sindhu Kumari: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी महिला रैपिडो की महिला राइडर सिंधु कुमारी के गले लगकर उनका शुक्रिया अदा कर रही है और उनकी आंखों से लगातार आंसू भी निकल रहा है. लेकिन वो मंजिल पर पहुंचकर काफी खुश भी है और उस महिला बाइक राइडर का बार-बार शुक्रिया भी अदा कर रही है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

दरअसल पूरा मामला ये हैं कि रात के अंधेरे में जब एक विदेशी महिला अकेली और डरी हुई अपना रास्ता भटक गई तो रैपिडो की महिला राइडर सिंधु कुमारी ने इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की. उनके इस हिम्मत भरे काम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ‘यही असली भारत है.’

कहां का है पूरा मामला? (Where did this incident take place?)

जानकारी सामने आ रही है कि यह घटना साउथ गोवा की है. जहां एक विदेशी महिला रात करीब 10 बजे सड़कों पर अकेली खड़ी थी, जो साफ तौर पर परेशान और रो रही थी. वह अपने होटल वापस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गूगल मैप्स में खराबी के कारण रास्ता भटक गई थी. चारों तरफ अंधेरा था और मदद के लिए कोई नहीं था जिसकी जिससे महिला बहुत डर गई थी.

रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी बनी मिसाल (Rapido rider Sindhu Kumari sets an example) 

तभी रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी की नज़र उस महिला पर पड़ी. हालात को समझते हुए उन्होंने अपनी बाइक रोकी, महिला को शांत किया और उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है. समय को बर्बाद किए बिना रैपिडो राइडर सिंधु ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और सुरक्षित रूप से होटल कोकोनट ग्रोव बीच रिज़ॉर्ट में छोड़ दिया. आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जब होटल पहुंचने पर विदेशी महिला ने पैसे देने की पेशकश की, तो सिंधु ने विनम्रता से मना कर दिया. उन्होंने बस अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर किया और कहा कि अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें.  इस छोटे से काम ने सोशल मीडिया पर कई लोगों का दिल छू लिया.

वीडियो हो रहा वायरल (video is going viral)

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया. 29 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 37600 से अधिक लोगों द्वारा देखा जा चुका है. जब सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो यह घटना हमें भरोसा दिलाती है कि दया और हिम्मत अभी भी ज़िंदा हैं. यह सिर्फ़ मदद की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जो भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत करती है.

रात के अंधेरे में गूगल मैप्स हुआ फेल, सुनसान सड़क पर विदेशी महिला के लिए फरिश्ता बनीं सिंधु कुमारी; दिल को छू जाने वाला वीडियो वायरल

