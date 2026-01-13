19-Minute Viral Video: कौन है अभिषेक जाधव? जिसने रची पायल गेमिंग को बदनाम करने की साजिश! पकड़े जाने पर आरोपी ने क्या बोला?

who leaked payal gaming video: गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल धारे हाल ही में एक गंभीर विवाद का केंद्र बनीं थी जब सोशल मीडिया पर 19 मिनट का एक आपत्तिजनक वीडियो ‘पायल गेमिंग दुबई लीक’ के नाम से वायरल हो रहा था.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल दिसंबर 2025 में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा इस वीडियो को लेकर यह दावा किया गया कि उस वीडियो में दिख रही लड़की पायल धारे हैं जो की पायल गेमिंग से मशहूर हैं. हालांकि, पायल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसे AI डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब करने के लिए बनाया गया है. अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है. फर्जी वीडियो फैलाने वाला शख्स पकड़ा गया है.

आरोपी की गिरफ्तारी और खुलासा

आपको बता दें कि इस घटना के बाद पायल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने मांगी माफी

अब जनवरी 2026 में महाराष्ट्र साइबर विभाग को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस फर्जी वीडियो को बनाने और फैलाने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक जाधव को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद अभिषेक जाधव ने अपना जुर्म कबूल किया और सार्वजनिक रूप से पायल गेमिंग से माफी मांगी है. उसने बताया कि उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ‘dobiga’ के जरिए यह वीडियो अपलोड किया था. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पायल को निशाना क्यों बनाया गया?

वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पायल की बढ़ती लोकप्रियता ही उन्हें निशाना बनाने की वजह बनी. साल 2025 में दुबई में आयोजित ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के दौरान उनकी स्टेडियम वाली तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं, जिससे उनकी ग्लोबल पहचान और बढ़ गई थी.

अन्य सेलेब्स भी रहे शिकार

पायल गेमिंग इकलौती ऐसी हस्ती नहीं हैं. इससे पहले यूट्यूबर स्वीट ज़न्नत और स्प्लिट्सविला फेम साक्षी श्रीवास और जस्टिन डी’क्रूज़ भी इसी तरह के फेक वीडियो और डीपफेक विवादों का शिकार हो चुके हैं.

