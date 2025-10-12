2026 में टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाएगा मशहूर Eiffel Tower? अब नहीं कर पाएंगे पेरीस के इस अजूबे का दीदार, जानें पूरा सच

Eiffel Tower Demolition 2026: पेरिस (Paris) में बना मशहूर एफिल टॉवर (Eiffel Tower) दुनिया के सात अजूबों में से एक है. इसका दीदार करने के लिए लोग दुनियाभर से यहां आते हैं. यह हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लेकिन हाल ही में एफिल टॉवर को लेकर जो खबरे सामनेआ रही है, वह चर्चा का विषय बनी हुई है. इसे 2 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं. जिसके कारण लोगों को चिंता होने लगी है. दावों में कहा जा रहा है कि- पेरिस के इस खूबसूरत एफिल टॉवर को साल 2026 में ढहा दिया जाएगा. इन दावों का कारण एफिल टॉवर (Eiffel Tower Demolition) इसकी सरंचना में कमजोरी और रखरखाव में आ रहा भारी खर्च बताया जा रहा है.

क्या सच में टूट जाएगा एफिल टॉवर?

हालांकि, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. फिलहाल, यह पता नहीं लग सका है कि इन दावों के शुरूआत कहा से हुई, लेकिन टैपिओका टाइम्स में 18 सितम्बर 2025 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट से यह शुरू माना जा सकता है. इसी पैरोडी के लिए मशहूर वेबसाइट के एक आर्टिकल में एफिल टॉवर के बंद होने की बात कही गई थी. दरअसल, इस आर्टिकल में एक काल्पनिक प्रवक्ता का बयान प्रकाशित था, जो एफिल टॉवर के बारे में बात करते हुए कहाता है कि- यह काफी लंबे वक्त से लोकप्रिय रहा है. लेकिन अब यह किसी को नहीं पता कि इसे हम बंद कर रहे हैं. प्रवक्ता आगे कहता है कि- इंटरनेट ने हमें पकड़ लिया है, बच्चे अब ऊपर जाना ही नहीं चाहते हैं, इसी कारण अब हम इसे बंद कर रहे हैं. शायद ड्रोनों की संख्या बढ़ने के कारण लोग यहां कम आते हैं.

पहले भी किया जा चुका है बंद

इस लेख में आगे लिखा कि – टॉवर गिलहरियों और कबूतरों से परेशान हो चुका है. चाहे कुछ भी हो, विध्वंस 2026 की शुरुआत में शुरु होगा. इसी कारण पेरिस घूमने के लिए यही सही समय है. हालांकि, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है. अभी तक इसे गिराने को लेकर किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है. बता दें कि, इन दावों ने तब जोर पकड़ा जब बीते 2 अक्टूबर को इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया. हालांकि, पहले भी साल 2023 में हड़ताल के कारण इसे बंद किया जा चुका है.

