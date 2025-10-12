बादशाह को रिझाने के लिए अपने शरीर पर यह चीज घिसती थीं मुगल हरम की औरतें, नहाना होता था शाही!
Mughal Harem Women: मुगल हरम की औरतें बादशाह को रिझाने के लिए तरह-तरह की तरकीबें अपनाती थीं. ऐसे में उनका नहाना भी शाही होता था जिसमें वह नॉर्मल पानी नहीं, बल्कि खास चीज का इस्तेमाल करती थीं.

Published: October 12, 2025 1:21:00 PM IST

Mughal Harem Women Dark Secrets: मुगल हरम की औरतों की जिंदगी ऐसे तो जेवरों से लदी और ऐश-आराम से भरी दिखाई देती है. लेकिन, यह ऐश और आराम उन्हें तब ही मिल पाता था जब बादशाह की मेहरबानी रहती थी. अब बादशाह की मेहरबानी के लिए उन्हें रिझाना जरूरी होता था, तो कुछ अपनी कलाओं को निखारती थीं और कुछ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती थीं. खूबसूरती से बादशाह को रिझाने के लिए मुगल हरम (Mughal Harem) की औरतें शाही स्नान करती थीं जिसमें वह आम पानी नहीं, बल्कि खास चीजों से नहाती थीं. 

हरम की औरतें नहाने के लिए करती थीं किस चीज का इस्तेमाल?

इतिहासकारों ने मुगल हरम (Mughal Harem Secrets) की जिंदगी और उसकी विलासिता का जिक्र किया है. ऐसे ही इतिहास के पन्नों को पलटकर पता लगता है कि मुगल हरम की औरतें अपनी खूबसूरती को कायम रखने के लिए आम लोगों की तरह पानी से नहीं नहाती थीं. बल्कि, वह नहाने के लिए गुलाब के फूल, पत्तियां और उसी के जल का इस्तेमाल करती थीं. गुलाब की खुशबू से वह पूरे दिन महकती थीं और वह उनकी त्वचा को भी मुलायम और जवां रखता था. 

इत्र से नहाती थीं मुगल रानियां! 

वहीं, कहा जाता है कि मुगलों की रानियां (Mughal Women) और बादशाह की बेगमें नहाने के लिए महंगे-खुशबूदार इत्र का इस्तेमाल करती थीं. वह पानी में इत्र मिलाकर नहाती थीं या फिर नहाने के बाद उसे अपने शरीर पर मलती थीं. ऐसा करने से उनका शरीर पूरा-पूरा दिन महका करता था. इतना ही नहीं, वह इत्र, गुलाब और कपूर का धुआं अपने अंगों पर भी करती थीं, जिससे बादशाह के साथ सोते समय किसी तरह की बदबू न आए. 

नहाने के लिए यमुना जाती थीं हरम की औरतें

मुगल हरम की औरतों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल काटकर और छिपाकर रखा जाता था. ऐसे में गर्मियों के मौसम में मुगल हरम की औरतें रात के समय झुंड में किले से निकलती थीं और यमुना में नहाने के लिए जाती थीं. यही वह समय होता था जब हरम की औरतें बाहरी पुरुषों और अपने प्रेमियों से मिलती थीं. हालांकि, मुगल हरम की औरतों पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक के तौर पर तैनात किन्नर भी जाया करते थे.  

Tags: Mughal Era, mughal harem, Mughal Women, Mughals History
