Video: बिजी चल रहा था पति, तो पत्नी ने दूसरे लड़के संग किया…वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर तरह के वीडियो वायरल होता रहता है. जिसे देख कई बार लोग हैरान हो जाते हैं तो कई बार लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है.

October 12, 2025 8:33:01 AM IST

Viral Khabar: सोशल मीडिया (Social Media) पर हर दिन किसी न किसी तरह की वीडियो वायरल (Viral Video) होती रहती है. लोग सुबह उठते ही रील देखने लग जाते हैं. आजकल रील (Reel) के बिना तो लोगों की जिंदगी भी अधूरी लगने लगती है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर X सभी पर रील वायरल होती रहती है. आजकल अखबार की जगह मोबाइल और खबरों की जगह रील ने ले ली है. हर दिन इंटरनेट पर सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई हमें हंसाते हैं, तो कई हमें इमोशनल कर देते हैं. कई वीडियो तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. ऐसा ही एक वी़डियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

पत्नी ने की गंदी हरकत 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Husband Wife Viral Reel) में एक पति अपने फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है. वहीं उसकी बीवी और एक लड़का पीछे खड़ा नजर आ रहा है. तभी अचानक से उसकी पत्नी पति को छोड़ दूसरे लड़के को किस कर लेती है. यह वी़डियो देख लोग हैरान रह गए हैं. लोगों का कहना है कि पत्नी अपना धर्म भूल चुकी है. वहीं कई लोग इस वीडियो पर जमकर मीम बना रहे हैं. पत्नी ने सूट पहना हुआ है और लड़के ने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है. वह अचानक से किस करते हैं, लेकिन उसका पति देख नहीं पाता.

 गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

लोग जमकर दे रहे रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग इसे आजकल का सच बता रहे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि पत्नी ने इस करतूत से बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है. यूजर्स वीडियो को देखकर जमकर मजे लेते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि- इतना बीजी है कि उसके पता ही नहीं चल रहा है कि उसके सामने क्या हो रहा है. वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि- अब रिश्ते भी ऑनलाइन स्टेटस की तरह हो गई हैं और ऑफलाइन में सब उल्टा चल रहा है. वहीं कुछ ने इसे मर्यादा की सीमा लांघना तक कह दिया है. सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. कई बार इन वीडियोज में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी गई होती है.  

