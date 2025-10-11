गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग
Home > वायरल > गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

Viral News: करवाचौथ के दिन का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति अपनी 2 पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाते दिख रहा है.

By: Team InKhabar | Published: October 11, 2025 9:26:45 PM IST

Viral Karwa Chauth Video
Viral Karwa Chauth Video
Viral Karwa Chauth Video: भारतीय संस्कृति में करवा चौथ (Karwa Chauth) का अपना एक महत्व है, जिसे हर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके सुख- समृद्धि के लिए रखती है. आज के आधुनिक दौर में लोग इन त्योहारों पर तस्वीरे सोशल मीडिया पर सजा करते है, जो कि काफी तेजी से वायरल होता है. इस बार भी करवाचौथ के मौके पर एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है. जिसमें एक पति अपनी 2 पत्नियों के साथ उनके व्रत खोलते हुए दिखाई दे रहा है. जी हां, सही सुना आपने 2 पत्नियों के इस पति को सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, चलिए अब पूरी खबर जाने.

क्या दिखा वायरल वीडियो में?

जानकारी के मुताबिक, यह वायरल वीडियो आगरा के नगला बिहारी क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि रामबाबू निषाद नामक व्यक्ति अपनी दोनों पत्नियों के साथ छत पर खड़ा है. दोनों पत्नियां दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अपने पति की पूजा कर व्रत खोलती हैं. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दोनों पत्नियां एक-एक करके पति के गले में माला पहनाती हैं. इसके बाद रामबाबू निषाद भी अपनी दोनों पत्नियों को माला पहनाते हैं और इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है. जानकारी के अनुसार, यह दोनों महिलाएं एक ही घर में अपने पति के साथ रहती हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं. कुछ लोग इसे आधुनिक परिवार का उदाहरण मानकर सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं कई यूजर्स ने इसे पारिवारिक प्रेम और सहिष्णुता का प्रतीक बताया है. इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने मजाकिया और हल्के-फुल्के कमेंट्स भी किए, तो कुछ ने कहा कि हर करवाचौथ पर रामबाबू सुर्खियों में आ जाते हैं. खास बात यह है कि इस व्यक्ति का यह पहला ऐसा वीडियो नहीं है, पहले भी उनके दो पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाने का वीडियो वायरल हो चुका है.

Tags: agrahome-hero-pos-10karwa chauthUPViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग
गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग
गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग
गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग