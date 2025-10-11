गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

Viral Karwa Chauth Video: भारतीय संस्कृति में करवा चौथ (Karwa Chauth) का अपना एक महत्व है, जिसे हर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके सुख- समृद्धि के लिए रखती है. आज के आधुनिक दौर में लोग इन त्योहारों पर तस्वीरे सोशल मीडिया पर सजा करते है, जो कि काफी तेजी से वायरल होता है. इस बार भी करवाचौथ के मौके पर एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है. जिसमें एक पति अपनी 2 पत्नियों के साथ उनके व्रत खोलते हुए दिखाई दे रहा है. जी हां, सही सुना आपने 2 पत्नियों के इस पति को सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, चलिए अब पूरी खबर जाने.

क्या दिखा वायरल वीडियो में?

जानकारी के मुताबिक, यह वायरल वीडियो आगरा के नगला बिहारी क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि रामबाबू निषाद नामक व्यक्ति अपनी दोनों पत्नियों के साथ छत पर खड़ा है. दोनों पत्नियां दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अपने पति की पूजा कर व्रत खोलती हैं. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दोनों पत्नियां एक-एक करके पति के गले में माला पहनाती हैं. इसके बाद रामबाबू निषाद भी अपनी दोनों पत्नियों को माला पहनाते हैं और इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है. जानकारी के अनुसार, यह दोनों महिलाएं एक ही घर में अपने पति के साथ रहती हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं