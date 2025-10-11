गजब का नजारा! एक ही घर में दो पत्नियों के साथ Karwa Chauth मनाते दिखा पति, यूजर्स भी रह गए दंग

क्या दिखा वायरल वीडियो में?
जानकारी के मुताबिक, यह वायरल वीडियो आगरा के नगला बिहारी क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि रामबाबू निषाद नामक व्यक्ति अपनी दोनों पत्नियों के साथ छत पर खड़ा है. दोनों पत्नियां दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अपने पति की पूजा कर व्रत खोलती हैं. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दोनों पत्नियां एक-एक करके पति के गले में माला पहनाती हैं. इसके बाद रामबाबू निषाद भी अपनी दोनों पत्नियों को माला पहनाते हैं और इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है. जानकारी के अनुसार, यह दोनों महिलाएं एक ही घर में अपने पति के साथ रहती हैं.
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं. कुछ लोग इसे आधुनिक परिवार का उदाहरण मानकर सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं कई यूजर्स ने इसे पारिवारिक प्रेम और सहिष्णुता का प्रतीक बताया है. इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने मजाकिया और हल्के-फुल्के कमेंट्स भी किए, तो कुछ ने कहा कि हर करवाचौथ पर रामबाबू सुर्खियों में आ जाते हैं. खास बात यह है कि इस व्यक्ति का यह पहला ऐसा वीडियो नहीं है, पहले भी उनके दो पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाने का वीडियो वायरल हो चुका है.