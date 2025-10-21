Home > अजब गजब न्यूज > Video: किंग कोबरा को मामूली सांप समझ रहे थे ‘चाचा’, दरिंदे से अचानक भरी हुंकार; उल्टा पड़ गया सारा दांव!

Video: किंग कोबरा को मामूली सांप समझ रहे थे 'चाचा', दरिंदे से अचानक भरी हुंकार; उल्टा पड़ गया सारा दांव!

Viral Video: किंग कोबरा जो बेहद जहरीला होता है. उसे एक शख्स हाथ में लाठी लेकर मारने की कोशिश करता है. लेकिन जब वह पलटवार करता है, तो देखने वालों की धड़कन बढ़ जाती हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 21, 2025 5:53:30 AM IST

Video: किंग कोबरा को मामूली सांप समझ रहे थे ‘चाचा’, दरिंदे से अचानक भरी हुंकार; उल्टा पड़ गया सारा दांव!

Viral Khabar: प्रकृति संग छेड़छाड़ करने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जो हर किसी को हैरानी में डाल देती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो ने हर किसी को हैरान कर रख दिया है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल काट रखा है. जिस किसी ने इस वीडियो को देख वह हैरानी में रह गया. 

चाचा की हीरोपंती पड़ी भारी

वायरल वीडियो में पहाड़ों के पास से गुजरती सड़क में अचानक से एक किंग कोबरा (King Cobra) आ जाता है. उसकी फूर्ती देख हर कोई हैरानी में पड़ गया. लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह थी कि वहां मौजूद लोगों में एक शख्स बाहर आया, जिसे हम प्यार से चाचा पुकार रह हैं. चाचा ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए किंग कोबरा का सामना करने की कोशिश की. लेकिन फिर जैसे ही किंग कोबरा ने हुंकार भरी सब हैरानी से देखते रह गए. चाचा हाथ में लाठी लेकर किंग कोबरा का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं. वह बार-बार सांप को मार रहे हैं. लेकिन कोबरा हर बार चाचा को चकमा दिए जा रहा है.

उल्टा पड़ गया सारा दांव 

कुछ समय बाद सारा खेल उल्टा पड़ जाता है. किंग कोबरा चाचा पर हमला कर देता है और उसके पैरों में लिपट जाता है. इसके बाद चाचा जोर-जोर से इधर-उधर भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं. यह पूरा दृश्य लोग अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को देख कर यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- हे मस्क अंकल जल्दी से इनके 5M पूरे करवाओ नहीं तो दुनियां के सारे सांप इनके ही TL पर आ जाएंगे. सच में पूजा जी देखकर डर लगता है. दूसरा यूजर लिखता है- वीडियो वाला तो बेचारा बस वीडियो बना रहा है. हीरोपंती तो यह व्यक्ति दिख रहा है बिना वजह के. लइस तरह से सांप के साथ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है. एक और यूजर लिखता है- जहरीले जीवों से दूर रहने में ही भलाई है. इनसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है.

Video: किंग कोबरा को मामूली सांप समझ रहे थे 'चाचा', दरिंदे से अचानक भरी हुंकार; उल्टा पड़ गया सारा दांव!

