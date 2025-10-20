मुगलों ने बना रखे थे कड़क नियम, हरम में हर लड़की की पहचान रखी जाती थी गुप्त

Mughal harem secrets: एक समय भारत में आक्रांता बनकर घुसे मुग़ल अपने पीछे लंबा इतिहास छोड़ गए हैं. इतिहास के इन्हीं पन्नों में दफन है उनके अय्याशी से जुड़े किस्से कहानियां. इसी क्रम में आज हम आपको मुगलों के दौर में चर्चित ‘हरम’ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाने जा रहे हैं. हरम, एक ऐसी जगह थी जहां मुग़ल बादशाह ना सिर्फ अपनी थकान मिटाने बल्कि दुनिया का हर सुख भोगने के लिए जाया करते थे. हरम में दुनिया भर की एक से एक खूबसूरत लड़कियां मौजूद रहती थीं जो बादशाह के कहने पर अपना सबकुछ दांव पर लगाने को तैयार रहती थीं. वहीं, हरम में अक्सर महफिलें सजती थीं जिसमें एक से बढ़कर खाना और किस्म किस्म की शराब परोसी जाती थी.

हरम में कोई किसी को असल नाम से नहीं बुलाता था

इतिहासकारों की मानें तो हरम से जुड़ा एक बेहद सख्त नियम था. नियम के मुताबिक हरम में मौजूद किसी भी लड़की को कोई भी असल नाम से नहीं बुलाता था. ऐसा नियम क्यों रखा गया था इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी. दरअसल, हरम में कई मुलकों से लड़कियों को लाया जाता था. यहां तक कि कई लड़कियां बादशाह एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर भी सौंप दिया करते थे. वहीं, कुछ लड़कियां बादशाह की पसंद से जोर जबरदस्ती करके हरम तक लाई जाती थीं. ऐसे में इन लड़कियों की असल पहचान को जानबूझकर गुप्त ही रखा था ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो और भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए.

अकबर के हरम में थीं 5000 महिलाएं

भारत में हरम की नीव बाबर के समय में रखी गई थी. वहीं, इसे आगे बढ़ाने का काम अकबर ने किया था. इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के शासन में हरम में लगभग 5000 से ज्यादा देशी-विदेशी महिलाएं थीं. इनमें से कई को अकबर ने अपनी मर्जी से हरम का हिस्सा बनाया वहीं कई बतौर नजराना उन्हें मिलीं और कईयों को युद्ध में जीता गया था.