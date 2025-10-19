Home > वायरल > Sexy Bhabhi Video: पीली साड़ी में भाभी ने भोजपुरी गाने पर मारे ठुमके, सेक्सी कमर देख आशिकों के छूटे पसीने

Bhabhi Bold Dance Video: सेक्सी भाभी (Sexy Bhabhi) ने पीली साड़ी (Hot Brown Saree) में भोजपुरी गाने पर जबरदस्त ठुमके लगाए हैं. उनके बोल्ड मूव्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 7:34:26 AM IST

Hot Bhabhi Viral Dance : आज का दौर सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) का दौर है. जहां लोगों के घंटों बिताना भी कम लगने लगता है. लोग फेमस होने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. आज वह टीवी या फिर रोडियो पर फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिसपर लोग अपना टैलेंट दिखा सकता है. यहां रोजाना हजारों लोग अपना टेलेंट दिखाते हैं, कुछ लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाते हैं. कई बार वह ट्रोलिंग का सामना करते हैं, तो कई बार तारीफों की झड़ी देखने को मिलती है. 

भाभी का गजब डांस 

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इस सेक्सी वीडियो (Bhabhi dance Video) ने चारों तरफ तबाही मचा दी है. वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है. इस वीडियो को sparkyyy.fx इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. साथ ही इसके कैप्शन में लिखा है कि – गोदी ले लो भाभी जी. लड़की पीली साड़ी में भोजपुरी गाने- चोलिया में हूक राजा जी पर ठुमके लगाती नजर आ रही है. वह अपने सेक्सी मूव्स से लोगों का ध्य़ान अपनी तरफ खींच रही है. लोगों की नजरें भाभी जी के हॉट मूव्स पर टिक चुकी हैं. 



सेक्सी भाभी का वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स और लाइक्स की बरसात कर दी है. इस वीडियो को अभ तक 11 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- भाभी लवर. दूसरे यूजर ने लिखा- मतलब कोई भी लड़की साड़ी पहन ले, तो वो भाभी बन जाएगी. वहीं एक और यूजर लिखता है कि –वाइब तो है यार.

