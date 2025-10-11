बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी
बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी

Viral News: मलेशिया में एक महिला ने प्रेमी के साथ झगड़े के बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला. महिला के इस वार के बाद शख्स गंभीर रुप से घायल हो गया है. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 11, 2025 11:50:35 AM IST

बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी

Viral Khabar: मलेशिया (Malaysia) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है. यहां पर 4 साल की एक बांग्लादेशी महिला को अपने प्रेमी का प्राइवेट काट (Private part) दिया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक यह मामला जोहोर के गेलांग पाताह इलाके का बताया जा रहा है. इस पूरे मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. 

गर्लफ्रेंड ने किया प्रेमी पर हमला 

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 8 अक्टूबर की बताई जा रही है. महिला और प्रेमी के बीच मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ था. दरअसल शख्स ने गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा. लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया. महिला को जैसे ही पता चला कि उसका प्रेमी अभी भी शादीशुदा है. वह गुस्से से भड़क उठी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. धीरे-धीरे मामूली झगड़ा हिंसक लड़ाई में तब्दील हो गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस 

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला ने 29 सेंटीमीटर लंबा चाकू निकाला और प्रेमी पर वार करने लगी. इस दौरान महिला ने प्रेमी पर कई वार किए. यहां तक की उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डासा. प्रेमी को काफी गंभीर चोटें आई हैं. जानकारी के मुताबिक घायल शख्स को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि इस अपराध में उसे 20 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. 

बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी

बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी
बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी
बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी
बेरहमी से प्राइवेट पार्ट पर चलाया चाकू, खून से लथपथ बॉयफ्रेंड की निकलती रहीं चीखें; सिर्फ एक गलती पड़ी भारी