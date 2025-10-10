लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल
Home > वायरल > लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में वह सोने की ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है. वह ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई है. लड़की इस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है.

By: Preeti Rajput | Published: October 10, 2025 1:32:34 PM IST

लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

Viral News: सोने के जेवर तो हर किसी ने पहने हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी को सोने से (Gold Dress)जड़ी ड्रेस में देखा है. पहले के जमाने में भी लोग केवल सोने केवर पहना थे, लेकिन आज के समय का एक वीडियो देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो में एक लड़की सोने से जड़ी ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है. यह ड्रेस पूरी सोने से बनी हुई है. यह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है. लेकिन जब आपको इसकी कीमत का पता लगेगा तो आप दंग रह जाएंगे. 

सोने से जड़ी ड्रेस 

इस वायरल वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि लड़की ने सोने की चमकती ड्रेस पहनी हुई है. यह ड्रेस पूरी सोने से बनी हुई है. साथ ही इस ड्रेस पर कारीगरी भी की गई है. इस अजब-गजब ड्रेस को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई है. वीडियो को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर बस इसी की चर्चा कर रहे हैं. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस ड्रेस में कितने किलों सोने का इस्तेमाल किया होगा. उस सोने की ड्रेस की कीमत कितनी होगी. 



मैं क्या आपकी गर्लफ्रेंड हूं? क्रिकेटर हर्षित राणा ने फैन से की मुलाकात; Video Viral

कीमत जान उड़ जाएंगे होश 

बता दें कि इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. लड़की ने जो सोने की ड्रेस पहनी है, उसे मोस्ट वैल्यूएबल गोल्ड ड्रेस’ घोषित कर दिया गया है. इस ड्रेस की कीमत 1, 088,000 डॉलर बताई गई है. यानी भारतीय रुपये में यह 9.66 करोड़ रुपये से भी अधिक की है. इस सोने की ड्रेस को अल रोमाईजान गोल्ड एंड ज्वैलरी नाम की कंपनी ने बनाया है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- बस जिज्ञासा है- इसे कौन पहन सकता है और इसे पहनकर वे कहां जा सकते हैं? वहीं एक और यूजर ने लिखा- गहनों का समझ आता, लेकिन सोने की ड्रेस ये तो हद है भाई.

पैसा बचाने के लिए यूज कर रहे सस्ता Palm Oil, सेहत पर पड़ सकता है महंगा; देखें Video

Tags: trending newsTrending VideoViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल
लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल
लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल
लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल