लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

Viral News: सोने के जेवर तो हर किसी ने पहने हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी को सोने से (Gold Dress)जड़ी ड्रेस में देखा है. पहले के जमाने में भी लोग केवल सोने केवर पहना थे, लेकिन आज के समय का एक वीडियो देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो में एक लड़की सोने से जड़ी ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है. यह ड्रेस पूरी सोने से बनी हुई है. यह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है. लेकिन जब आपको इसकी कीमत का पता लगेगा तो आप दंग रह जाएंगे.

सोने से जड़ी ड्रेस

इस वायरल वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि लड़की ने सोने की चमकती ड्रेस पहनी हुई है. यह ड्रेस पूरी सोने से बनी हुई है. साथ ही इस ड्रेस पर कारीगरी भी की गई है. इस अजब-गजब ड्रेस को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई है. वीडियो को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर बस इसी की चर्चा कर रहे हैं. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस ड्रेस में कितने किलों सोने का इस्तेमाल किया होगा. उस सोने की ड्रेस की कीमत कितनी होगी.







कीमत जान उड़ जाएंगे होश

बता दें कि इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. लड़की ने जो सोने की ड्रेस पहनी है, उसे ‘मोस्ट वैल्यूएबल गोल्ड ड्रेस’ घोषित कर दिया गया है. इस ड्रेस की कीमत 1, 088,000 डॉलर बताई गई है. यानी भारतीय रुपये में यह 9.66 करोड़ रुपये से भी अधिक की है. इस सोने की ड्रेस को अल रोमाईजान गोल्ड एंड ज्वैलरी नाम की कंपनी ने बनाया है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- बस जिज्ञासा है- इसे कौन पहन सकता है और इसे पहनकर वे कहां जा सकते हैं? वहीं एक और यूजर ने लिखा- गहनों का समझ आता, लेकिन सोने की ड्रेस ये तो हद है भाई.

