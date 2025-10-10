ब्रिटेन की Sofia Ansari के आगे टपक जाती है हर मर्द की लार! अब तंग आकर पत्नियों को दी पति को खुश रखने की टिप्स

Carla Belluci Controversy: कार्ला बेलुची! इस नाम से तो हर कोई वाकिफ होगा. अगर नहीं, तो हम बता देते हैं. दरअसल, ये वो महिला है जो कभी “ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला” कही जाती थी. दरअसल, ये सबसे ज्यादा हॉट दिखने वाली महिला अक्सर अपने रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करती रहती है. वहीं अब, ये महिला एक बार फिर चर्चाओं का हिस्सा बन गई है. दरअसल, उन्होंने अपने गृहनगर के कुछ मर्दों पर जामकर आरोप लगाए और इस बात का दावा किया है कि वो उनके DM में घुसकर उन्हें अश्लील संदेश भेजते हैं. पूर्व ग्लैमर मॉडल का कहना है कि वो इस व्यवहार से काफी परेशान हो चुकी हैं और इसे सह नहीं पा रही हैं.

शादीशुदा मर्द लेते हैं मजे

अपने विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाने वाली 44 साल की कार्ला बेलुची ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके ही इलाके के शादीशुदा मर्द उन्हें अक्सर अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं. उन्होंने इसे लेकर कहा कि “मैं अपना DM खोलती हूं और मुझे ऐसे मर्दों के संदेश मिलते हैं जो मुझे पसंद करते हैं. जब मैं उनकी पत्नियों को स्थानीय पब या दुकान पर देखती हूं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है.

जानिये क्या बोलीं कार्ला ?

इतना ही नहीं इस दौरान कार्ला ने आगे कहा कि ये महिलाएं मुझसे नफ़रत करती हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने पतियों पर ध्यान नहीं देतीं जो मुझसे चुपके से बात करने की कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं देखती हूं कि ये महिलाएं कैसे कपड़े पहनती हैं, यहां तक कि सुबह 9 बजे नर्सरी जाते समय भी, 236 रुपये की प्राइमार्क लेगिंग और 177 रुपये की टी-शर्ट पहनती हैं. वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनके पति मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं.”

पत्नियों को दी कमान कसने की सलाह

कार्ला ने महिलाओं से अपील की है कि जागें और अपनी क्षमता को उजागर करें. अपना ख्याल रखें या अपने पतियों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत बुरा है कि आपके पति आपकी पीठ पीछे मुझे मैसेज कर रहे हैं. यह बहुत दुखद स्थिति है, और अगर यह मेरे पति होते, तो मैं शर्मिंदा हो जाती. यह बहुत शर्मनाक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्ला बेलुची एक पूर्व ग्लैमर मॉडल हैं जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं. उन्हें “ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाने वाली महिला” कहा जाता है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

Oh My God! अजीब हैं इस इस गांव के लोग, चलते-चलते कहीं भी सो जाते हैं गांव वाले, हफ्तों तक नहीं लौटते अपने घर