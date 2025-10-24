ट्रेन में किन्नरों का गदर! भरी भीड़ में शख्स से करने लगे बदतमीजी, फिर युवक ने निकाल दी सारी हेकड़ी; माफी मांगने लगा पूरी टोली

Kinnar train video : सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग बिना कुछ सोचों समझे घंटों बिता देते हैं. हर रोज इंटरनेट पर लाखों वीडियो वायरल होती रहती हैं. लड़ाई-झगड़ें, डांस, स्टंट और कॉमेड़ी वीडियो आपको हर रोज लाखों देखने के लिए मिलते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में कुछ किन्नर रेल की (Kinnar train video) जनरल बोगी में यात्रियों से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही कुछ किन्नर बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में साफतौर पर नजर आ रहा है कि किन्नर लोगों के बीच ऊंची आवाज में झगड़ते हुए पैसा मांग रहे हैं. लेकिन जैसे ही एक शख्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो वह उसी से भिड़ना शुरु कर देती हैं. हालांकि यह मामला तब थोड़ा संभलता है, जब शख्स कहता है कि अब तुम्हारा ये वीडियो आरपीएफ को जाएगा. बस इतना कहते ही किन्नर शांत हो जाते हैं.

ट्रेन में किन्नरों की दादागिरी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि- किन्नर कह रहे हैं कि यही हमारी भाषा है. इस पर शख्स कहता है कि वसूली कर रहे हो क्या तो इस पर भी किन्नर बदतमीजी करने लगते हैं. वीडियो में आगे नजर आता है कि जैसे ही शख्स आरपीएफ की चेतावनी देता है, तो वह शांत पड़ने लगते हैं. फिर वह शख्स से माफी मांगने और समझाने की कोशिश करने लगते हैं. लेकिन वह शख्स कहता है कि- “अब बात खत्म, चलो आगे बढ़ो… अब ये वीडियो रेलवे तक जाएगा.” यह सुनकर किन्नर तुरंत वहां से चले जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.

यात्री कर रहे कार्रवाई की मांग

यात्रियों ने इस वीडियो को देखकर कहा कि- “जनरल डिब्बों में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं.” एक और शख्स ने लिखा- “ये किन्नर है ये एसे ही जबरदस्ती दादागिरी से पैसे वसूलते है. कोई कानूनी एक्शन नहीं होता इन लोगो पर”. एक और यूवक लिखता है कि “एक बार मेरे ग्रुप ने दो किन्नरों को मारा था इगतपुरी से नाशिक के बीच में इसी तरह गुंडागर्दी कर रहे थे CRPF और GRP हम लोगों को ही धमकाने लगी थी क्योंकि उनका हफ्ता फिक्स है. इस वायरल वीडियो के बाद लोग रेलवे से भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वीडियो को @Mahtab_Siddiqu1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

