अगर आपका बच्चा भी बोले ‘मम्मी-पापा, आई लव यू’, तो ज़रा हो जाएं सावधान!

Chandigarh Suicide News: चंडीगढ़ से बड़ी ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने सुखना लेक में कूदकर अपनी जान दे दी. महज 15 साल की छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले अपने माता-पिता के लिए एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें लिखा था कि “मम्मी-पापा, आई लव यू… मैं लेक में मिलूंगी”.

कब और कैसे हुई पूरी घटना:

मृतका की पहचान किशनगढ़ गांव की रहने वाली तनु के रूप में हुई है. जहां, सेक्टर-7 के सरकारी मॉडल स्कूल में दसवीं की छात्रा थी. लेकिन, बुधवार देर रात करीब 11 बजे छात्रा अचानक अपने घर से बाहर चली गई. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. लेकिन, इसी बीच उन्हें घर में रखा वह सुसाइड नोट मिला, जिसे पढ़कर परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वे तुरंत सुखना लेक पहुंचे जहां, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर पुलिस को सूचित किया.

लापता छात्र की जांच हुई शुरू:

गुरुवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे सुखना लेक में एक शव तैरता हुआ मिला, जिसकी पहचान लापता छात्रा तनु के ही रूप में हुई. पुलिस और गोताखोरों की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया और सेक्टर-16 के अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है.

परिवार के सदस्यों ने क्या बताया?:

परिवार के सदस्यों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि तनु पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से बेहद ही परेशन चल रही थी. वह अक्सर अवसाद और चिंता की स्थिति में रहती थी और उसका इलाज पीजीआई में भी चल रहा था. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उसकी हालत सुधारने के लिए लगातार कोशिश किए, लेकिन बुधवार रात उसने अचानक से यह खौफनाक कदम उठा लिया.

लेक चौकी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह आत्महत्या का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है, हालांकि औपचारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी.