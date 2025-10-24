Video: शर्म गई पानी में! चलती थार का दरवाजा खोल की पेशाब, कैमरे में कैद हुई युवक की शर्मनाक हरकत

Gurugram Thar Viral Video: गुरुग्राम (Gurugram) से एक बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई है. यहां की खूबसूरत सड़कों पर एक युवक की गंदी हरकत का वीडियो इस समय सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, जब जब थार साइबर सिटी (Cyber City) के सदर बाजार से गुजर रही थी, तभी उसमें सवार एक युवक दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से सड़क पर पेशाब करने लगा. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा उनपर फूट पड़ा. लोग युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
गुरुग्राम की सड़कों पर शर्मनाक हरकत
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Gurugram Thar Viral Video) में एक काले रंग की थार नजर आ रही है. जो गुरुग्राम के सदर बाजार से शिवमूर्ति की ओर जाती हुई दिख रही है. इसी दौरान ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे युवक ने दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से पेशाब करना शुरु कर दिया. इस युवक की बेशर्म हरकत को पीछे चल रहे चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है.
🚨 Gurugram Shock!
A youth in a Thar SUV seen urinating from a moving car — caught on camera near Sadar Bazar, #Gurugram
The video, filmed by another biker behind the vehicle, has gone #viral 🚔#ViralVideo #Thar #RoadRage #HaryanaPolice #GurugramNews #SocialMedia #BREAKING pic.twitter.com/8syMWHouli
— Indian Observer (@ag_Journalist) October 23, 2025
सख्त एक्शन लेने की मांग
साइबर सिटी की इन खूबसूरत और वयस्त सड़कों पर इस शर्मनाक हरकत को देख लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. यूजर्स युवक के खिलाफ हरियाणा पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूजर्स युवक के खिलाफ हरियाणा पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि “न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है. अब उनकी पहचान कर आरोपियों को पकड़ना भी शुरु कर दिया है.
