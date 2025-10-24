पुलिस को चकमा देने के लिए चोरों ने अपनाया अनोखा तरीका! जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Gurugram Crime News: गुरुग्राम के फरुखनगर स्थित जैन मंदिर से चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया है. दरअसल, चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. आरोपियों की पहचान 19 साल के गौरव और 22 साल के आतिश के रूप में हुई. आखिर इन दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को कैसे दिया अंजाम जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

पुलिस प्रवक्ता ने क्या दी जानकारी:

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने चोरी की वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई अष्टधातु की एक प्रतिमा, एक दानपात्र, चार चांदी के मेरु और वारदात में इस्तेमाल की गई एक बाइक बरामद को भी बरामद किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को मंदिर से अष्टधातु की प्रतिमा, दानपात्र और चांदी के मेरु चोरी होने की शिकायत पर फरुखनगर थाने में चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था.

चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई:

अपराध शाखा फरुखनगर की टीम ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सबसे पहले फरुखनगर से गौरव को गिरफ्तार कर जिससे बाद में अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं, दूसरे आरोपी आतिश को महेंद्रगढ़ के कनीना से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

आरोपियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा:

जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कि तो पुलिस पूरी तरह से हैरान रह गई. दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले आरोपी आतिश और गौरव ने पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाते हुए महिलाओं के कपड़े यानी सलवार पहनकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, घटना के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए महिलाओं के कपड़ों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह से जला दिया ताकि बाद में किसी को इस वारदात पर शक नहीं हो सके. फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.