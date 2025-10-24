मैदान में ही नहीं…सरहदों पर भी दिखाई वीरता; नहीं जानते होंगे इन खिलाड़ियों का महान इतिहास!

Six Indian Athletes honoured by military ranks: भारत में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल से बढ़कर देखा जाता है. इसका जुनून बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखने को मिलता है. क्रिकेट हमारे देश भारत में (Indian Athletes) एकजुट करता है. क्रिकेट लड़की हो या लड़का हर किसी का मनपसंद खेल है. कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सालों से एथलीट रहे और मैदान पर अपनी महानता दिखाई. मैदान के साथ-साथ इन खिलाड़ियों ने देशभक्ति का भी परिचय दिया है. इन खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces)ने उन्हें प्रतिष्ठित सैन्य रैंकों से सम्मानित किया है.

सचिन तेंदुलकर- भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन

“क्रिकेट के भगवान” (God Of Cricket) के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का विश्व क्रिकेट में योगदान सबसे अधिक रहा है. इस लंबे करियर में उनकी उपलब्धियों और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं. भारतीय वायु सेना ने उन्हें 2010 में ग्रुप कैप्टन के पद से सम्मानित किया था. भारतीय वायु सेना ने उन्हें 2010 में ग्रुप कैप्टन के पद से सम्मानित किया

महेंद्र सिंह धोनी – लेफ्टिनेंट कर्नल

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 (ICC T20 World Cup 2007) और आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 सहित कई बड़े कप भारत के नाम किए है. उन्हें कैप्टन कूल (Captain Cool) के नाम से भी जाना जाता है. धोनी ने हमेशा सशस्त्र बलों के प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर किया है. साल 2011 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया.

कपिल देव – लेफ्टिनेंट कर्नल

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) जिन्होंने 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाया था. कपिल देव को देव को 2008 में भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया था. उन्होंने क्रिकेट में अपना अहम योगदान दिया है.

सीके नायडू – होलकर सेना में कर्नल

भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू (CK Naidu) ने क्रिकेट इतिहास में अपनी खास जगह बनाई है. साल 1932 में होलकर रियासत के शासक ने उन्हें होलकर सेना में कर्नल नियुक्त किया था. उसी समय वह भारतीय टीम के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बने.

हेमू अधिकारी – लेफ्टिनेंट कर्नल

हेमू अधिकारी (Hemu Adhikari) उन भारतीय क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान भारतीय सेना में सक्रिय रूप से सेवा की. साथ ही उन्होंने 1971 में इंग्लैंड दौरे पर भारत की जीत में भी अहम भूमिका निभाई.

नीरज चोपड़ा – लेफ्टिनेंट कर्नल

भारत के गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को 22 अक्टूबर, 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी. नीरज ने क्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था. वहीं साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था.

