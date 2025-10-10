किसके साथ चल रहा है Hardik Pandya का अफेयर? वीडियो देख जल जाएंगी नताशा

Hardik Pandya girlfriend Mehieka Sharma: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ समय से सुर्खियों में है. अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक (Natasha Stankovic) से तलाक लेने ते बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि स्टार क्रिकेटर मॉडल जैस्मीन वालिया (Jasmin Walia) को डेट कर रहे थे. ये अफवाहें तब उड़ीं जब दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर एक-दूसरे के पोस्ट पर कमेंट और लाइक करते देखे गए. इसके अलावा जैस्मीन को हार्दिक की टीम, मुंबई इंडियंस, का खुलकर समर्थन और उत्साहवर्धन करते भी देखा गया. प्रशंसकों को शक था कि दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ़ दोस्ती से बढ़कर है. हालांकि ऐसा लगता है कि उनका ब्रेकअप भी हो गया है. ताज़ा अफवाहों के अनुसार पांड्या मॉडल माहिका शर्मा (Mahika Sharma) के साथ रिलेशनशिप में हैं.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एयरपोर्ट पर

हालांकि हार्दिक और माहिका ने अभी तक अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की है, लेकिन अफवाहों के बीच अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस के साथ उन्होंने इसको साफ कर दिया है कि वो एक साथ हैं. उन्हें शुक्रवार तड़के मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. हार्दिक ने माहिका को आगे जाने दिया और तस्वीरें लेने के लिए रुके नहीं.

डेटिंग की अफवाहें

रेडिट थ्रेड ने अटकलों को जन्म दिया. माहिका और पांड्या के रिश्ते की चर्चा तब और तेज़ हो गई जब फैन्स ने देखा कि हार्दिक और माहिका दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करते हैं.

कौन हैं माहिका शर्मा ?

मॉडलिंग और एक्टिंग को चुनने वाली माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री हासिल की है.उन्होंने संगीत वीडियो स्वतंत्र फिल्मों और तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे ब्रांडों के एडवरटाइजिंग कैंपेन में काम किया है. उन्होंने मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे जाने-माने डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया है.

2024 में लिया तलाक

बता दें कि 2024 में हार्दिक और नताशा ने तलाक का एलान कर दिया था. 2020 में हार्दिक ने सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक से सगाई करके सबको चौंका दिया. उसी साल दोनों ने शादी की और 2020 में उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. लंबे समय तक यह जोड़ी सोशल मीडिया पर कपल गोल्स देती रही. हालांकि 2024 आते-आते उनके रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं. उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया.