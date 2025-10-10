Shivam Dube Century: शिवम दुबे ने कर दी छक्कों की बरसात, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोकी तूफानी सेंचुरी

टीम इंडिया के सिक्सर किंग शिवम दुबे ने एक बार फिर से अपने बल्ले से हल्ला बोला. एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम के लिए अहम पारी खेलने वाले दुबे ने अब एक बार फिर से अपने बल्ले से धमाका करते हुए तूफानी शतक जड़ा. दुबे ने मुंबई और महाराष्ट्र के बीच खेले गए प्रैक्टिस मैच में अपने बल्ले की धमक दिखाई और ताबड़तोड़ अंदाज़ में सेंचुरी लगाई. मुंबई के लिए प्रैक्टिस मैच में तूफानी पारी खेलते हुए दुबे ने महाराष्ट्र के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली. दुबे ने सिर्फ 62 गेंदों में शतक जमाया. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 4 चौके भी लगाए. हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के बीच खेला गया ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन इस मुकाबले में शिवम दुबे ने अपनी पावरफुल हिटिंग से सभी का दिल जीत लिया.

लगातार 4 छक्कों से दुबे ने जमाई धाक

शिवम दुबे ने इस मुकाबले में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए ये धमाकेदार पारी खेली. मुंबई के ओपनर अंगकृष रघुवंशी 27 और आकाश आनंद महज 5 रन बनाकर आउट हो गए. हार्दिक तामोरे 24 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए लेकिन इसके बाद शिवम जुबे ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से तूफानी सेंचुरी लगाई. दुबे ने अपनी पारी के दौरान लेफ्ट आर्म स्पिनर हितेश वालुंज की सबसे ज्यादा पिटाई की. दुबे ने अपनी पारी के 9 में से 4 छक्के तो इसी खिलाड़ी की गेंदबाज़ी पर लगाए. खास बात ये रही कि दुबे ने ये 4 छक्के एक ही ओवर की लगातार 4 गेंदों पर जड़े.

पृथ्वी शॉ ने भी ठोकी सेंचुरी

इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी शॉ ने भी कमाल का शतक जड़ा. महाराष्ट्र के लिए खेल रहे शॉ ने पहली पारी में 181 रन ठोके थे. उनके साथ अर्शीन कुलकर्णी ने भी शानदार सेंचुरी जड़ी थी. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 300 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई थी. हालांकि दूसरी पारी में ये दोनों बल्लेबाज फेल रहे. पृथ्वी शॉ ने 22 रन बनाए और कुलकर्णी 1 ही रन बना सके. लेकिन इस मैच में दुबे की ताबड़तोड़ पारी ने अलग तरह का रोमांच पैदा किया. दुबे ने सिर्फ 62 गेंदों में ही शतकक ठोककर दिखा दिया कि आखिर क्यों भारतीय टीम मैनेजमेंट इस खिलाड़ी पर इतना विश्वास करता है.

