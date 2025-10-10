Shubman Gill ON Nitish Reddy: कप्तान गिल ने खोला बड़ा राज़, बताया क्यों नीतीश रेड्डी को बार-बार मिल रही प्लेइंग 11 में जगह?
IND vs WI: पहले मैच में जीत के बाद भारतीय टीम की नज़र अब वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने पर है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करने के पीछे का खास कारण बताया है.

Published: October 10, 2025 2:25:22 AM IST

Shubman Gill: टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से जीत दर्ज़ की थी. अहमदाबाद में खेले गए उस मुकाबले में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया था. जडेजा ने बल्ले से शतक जमाते हुए नॉटआउट 104 रनों की पारी खेली. इसके बाद उन्होंने गेंदबाज़ी में धमाल मचाते हुए 4-4 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. जडेजा के इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला. पहले मैच में जीत के बाद भारतीय टीम की नज़र अब वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने पर है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करने के पीछे का खास कारण बताया है. दरअसल जब गिल से नीतीश रेड्डी को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने इसके बारे में बात की.

गिल ने नीतीश रेड्डी को लेकर कही खास बात

नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल करे को लेकर सवाल पर गिल ने कहा कि हमारे बीच इसको लेकर बात हुई थी. हम विदेशी दौरों पर तेज गेंदबाजी के लिए मुफीद पिच पर तीसरे या चौथे तेज गेंदबाज की कमी को महसूस कर रहे थे. ये नीतीश के साथ नाइंसाफी होगी कि हम उन्हें सिर्फ विदेशी दौरों के लिए ही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए, खासकर वह भी इस समय जब हमें अगले एक या डेढ़ साल घर पर ही टेस्ट सीरीज खेलनी है और ऐसे में उन्हें अधिक खेलने के मौके नहीं मिल पाएंगे. तो ऐसे में गिल ने साफतौर पर कहा कि विदेशी दौरों को ध्यान में रखकर टीम तैयार की जा रही है, ताकी जब हम विदेशों में खेलने जाएं, तो हमें तीसरे या चौथे मीडियम पेसर की कमी महसूस ना हो. इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट भविष्य को लेकर एक संतुलित टीम बनाने पर फोकस कर रहा है.

वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी को साल 2024-25 में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था, जिसमें बल्ले और गेंद दोनों से काफी बेहतर प्रदर्शन किया था. इसके बाद नीतीश को इंग्लैंड के दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिला लेकिन दौरे के बीच में ही चोटिल होने की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा. अब नीतीश कुमार रेड्डी को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिला है.

टेस्ट में नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन

शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आगे कहा कि हम उन्हें पूरा गेम टाइम देना चाहते हैं वह भी घर पर. वहीं मैच के अनुसार और हालात को देखते हुए हम उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करेंगे कि उन्हें ऊपरी क्रम में भेजना है या नीचे बैटिंग करने के लिए. नीतीश कुमार रेड्डी के अभी तक के टेस्ट करियर को देखा जाए तो उन्होंने 8 मैचों की 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 28.58 के औसत से 343 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक शतकीय पारी भी देखने को मिली है. वहीं गेंदबाजी में नीतीश ने 39.63 के औसत से 8 विकेट हासिल किए हैं.

