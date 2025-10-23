Home > वायरल > बिकिनी पहन महिला ने गंगा में लगाई डुबकी, पाप धुलने के चक्कर में बन गई और भी ज्यादा ‘पापी’; Viral Video

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में एक विदेशी महिला बिकिनी पहनकर गंगा में डुबकी लगाती नजर आ रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 23, 2025 8:58:33 AM IST

Viral News: आज के समय में स्मार्ट फोन हर किसी के हाथ में देखने को मिल जाएगा. फोन, कौमरा और इंटरनेट के जमाने में लोगों को वायरल (Viral Video) होने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है. सोशल मीडिया (Social Media) पर लाखों वीडियो हर रोज वायरल होती रहती है. कुछ तो ट्रेंड बन जाती है, जिसे हर कोई फॉलो करने लग जाता है. वहीं कई वीडियो हंसने पर मजबूर कर देते हैं. वहीं कुछ को देखकर लोग हैरान कर रह जाते हैं. ऐसे खूब सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख लोग हैरान रह गए हैं. वहीं कुछ इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं. 

बिकिनी पहन गंगा में लगाई डुबकी 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक विदेशी महिला बिकिनी (Bikini Viral Video) में नजर आ रही है. उसने गले में बहुत सारी फूलों की माला पहनी हुई है. माथे पर चंदन का तिलक और आंखों पर चश्मा  भी लगाया हुआ है. पहले वह ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘गंगा मैया की जय’ बोलती है. उसके बाद गंगा नदी में उतरती है. फिर अपनी गले का मालाएं उतारकर नदी में बहा देती है. इसके बाद वह पानी में डुबकी लगाती है और कुछ देर नदी में तैरती है. फिर महिला गंगा नदी से निकलकर बाहर आ जाती है. महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं. 
वीडियो पर लोगों ने दिया गजब रिएक्शन 

वायरल वीडियो को अब तक हजारो लोग देख चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर comedyculture.in नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने रिएक्शन भी दिया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- मुझ पर भी सवाल उठने चाहिए, मैं भी कच्चा पहन कर नहाता हूं. वहीं दूसरा लिखता है- मुझ पर भी सवाल उठने चाहिए, मैं भी कच्चा फेन क्र नहाता हूं. एक और यूजर लिखता है कि-पुरुष अहंकार कितना नाज़ुक होता है, ज़रा हमारी देवी-देवताओं के नक्काशीदार पत्थरों और उन्हें परिभाषित करने वाले शास्त्रों को देखिए, उनमें नग्नता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, वे सिर्फ़ साड़ी जैसी कोई चीज़ पहनते थे. क्योंकि हम पुरुष कामुक नहीं थे. एक और यूजर ने लिखा- सब बढ़िया है लेकिन बिकिनी सही नहीं है. 

