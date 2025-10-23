Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई

Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई

Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी थामा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. जानिए दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की और क्या बनेगा वीकेंड कलेक्शन का अनुमान.

By: Shraddha Pandey | Published: October 23, 2025 6:43:46 AM IST

Thamma Box Office
Thamma Box Office

Thamma movie earnings: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म थामा (Thamma) इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन से दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. हॉरर और कॉमेडी के इस यूनीक मिक्स ने फैन्स को खूब एंटरटेन किया है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ओपनिंग शानदार रही, और अब दूसरे दिन एक बार फिर साबित कर दिया कि कंटेंट अगर दिलचस्प हो तो स्टार पावर अपने आप काम करती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन करीब 10.75 करोड़ की कमाई की है. पहले दिन की 9.8 करोड़ की ओपनिंग के साथ मिलाकर अब तक का कुल कलेक्शन 20.55 करोड़ पहुंच चुका है. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिल सकता है.

You Might Be Interested In

आयुष्मान-रश्मिका की कैमिस्ट्री दमदार

आयुष्मान की यह फिल्म एक छोटे शहर की कहानी है. जहां डर और ड्रामा के बीच हंसी की खुराक लगातार मिलती रहती है. रश्मिका के साथ उनकी कैमिस्ट्री फ्रेश लग रही है, वहीं म्यूज़िक और डायलॉग्स सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हैं.

साल की सबसे बड़ी फिल्म?

फिल्म के कलेक्शन को देखकर माना जा रहा है कि Thamma आयुष्मान के करियर की टॉप ग्रोसर फिल्मों में शामिल हो सकती है. अब सभी की नज़रें वीकेंड के टोटल पर हैं. अगर ग्रोथ जारी रही, तो Thamma साल की सबसे मज़ेदार सरप्राइज़ हिट बन सकती है.

सनडे कलेक्शन पर टिकी नजरें

अब सबकी नजरें रविवार के कलेक्शन पर टिकी हैं. फिल्म ट्रेंडिंग ग्राफ के मुताबिक, Thamma तीसरे दिन 12 से 13 करोड़ तक का बिज़नेस कर सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो फिल्म का वीकेंड टोटल करीब 33 करोड़ तक पहुंच जाएगा. जो कि आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्मों की तुलना में बेहद मजबूत ओपनिंग मानी जाएगी. मल्टीप्लेक्स सिटीज़ में फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेट लगातार बढ़ रहा है, जबकि छोटे सेंटर्स में भी ग्रोथ दिखी है. अगर ये मोमेंटम सोमवार तक बना रहा, तो Thamma एक क्लीन हिट घोषित की जा सकती है.

Tags: Ayushmann Khurranabollywood box officeRashmika MandannaThammaThamma movie collection
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई
Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई
Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई
Thamma Box Office Collection: Ayushmann-Rashmika की फिल्म का जलवा, दूसरे दिन भी बंपर कमाई