Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ये छक्का…भाईजान के लिए ऐसी बात कह गए दबंग डायरेक्टर, सलमान खान का चढ़ा पारा तो हो जाएगी दिक्कत!

Salman Khan Controversy: दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने इंटरव्यू के दौरान अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं और सलमान खान के लिए ऐसी बात कह दी है जो भाईजान के साथ-साथ उनके फैंस को भी चुभ सकती है.

By: Prachi Tandon | Published: October 23, 2025 7:40:45 AM IST

Salman Khan and Abhinav Kashyap Feud: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच चल रही शब्दों की जंग किसी से छिपी नहीं है. जहां एक तरफ अभिनव कश्यप हर दिन सलमान खान पर नए-नए आरोप लगा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ भाईजान भी बिग बॉस के मंच का इस्तेमाल करते हुए दबंग डायरेक्टर को जवाब देते जा रहे हैं. लेकिन, इस शब्दों की जंग में अभिनव कश्यप ने ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर सलमान खान का पारा चढ़ने के साथ-साथ उनके फैंस भी भड़क सकते हैं. 

सलमान खान को लेकर बड़ी बात कह गए अभिनव कश्यप

दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप का हाल में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दबंग डायरेक्टर गुस्से में सलमान खान को छक्का और नपुंसक कहते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, सलमान खान के साथ-साथ डायरेक्टर ने शाहरुख खान, आमिर खान और बोनी कपूर को भी घसीटा है. 

वायरल वीडियो में अभिनव कश्यप अंडरवर्ल्ड की बातें भी कहते दिख रहे हैं. वह कहते हैं, सलमान खान को अंडरवर्ल्ड ने नाम दिया था नंगा, शाहरुख खान को हकला और आमिर खान को बटला. घर में सलमान और अरबाज का झगड़ा हुआ और सलमान बर्तन फेंकने लगा. 

बोनी कपूर ने भरे हैं सलमान खान के कान! 

अभिनव साथ ही कहते हैं, एक बार सलमान ने मेरे एडिटर को डिकनैप करके, एडिटिंग मशीन फार्म हाउस लेकर चला गया. बोलता है कि अपने डायरेक्टर को समझा देना कि अगर छेड़खानी की तो यह सिलेंडर उसके पिछवाड़े में डाल देना. बोनी कपूर भी था और सलमान खान उसको ले आता था. बोनी कपूर ने बहुत हालत खऱाब किए हैं. सलमान को चुगली करके कान भरने में बोनी कपूर का बड़ा हाथ है. 

ये भी पढ़ें: अभिनव कश्यप ने फोड़ा नया बम, बोले-ओम पुरी के पैर छूने से सलमान खान ने कर दिया था इंकार

अभिनव कश्यप आगे कहते दिखते हैं, सलमान खान अपने में बहुत सोचता है, लेकिन दूसरों का भला न हो जाए इसपर भी बहुत सोचते हैं. यह अफनी औरतों को ढकते ही हैं, लेकिन दूसरों की औरतें नंगी चाहिए. दबंग डायरेक्टर इसके बाद हदें क्रॉस कर जाते हैं और कहते हैं गलवान के लिए कैसे मूंछ बढ़ाए घूम रहा था, मेरी फिल्म के लिए नहीं बढ़ाई थी इसने, यह छक्का है, नपुंसक आदमी है. बता दें, अभिनव कश्यप के इंटरव्यू का यह क्लिप बॉलीवुड ठिकाना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड में रहना है तो भाईजान-भाईजान कहना है! क्या सलमान खान कर देते हैं करियर बर्बाद?

Tags: abhinav kashyaparbaaz khanBollywood Controversiesentertainment newssalman khan
