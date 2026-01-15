Home > वायरल > कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई

कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई

Fatima Jatoi 6-Minute 39 Seconds Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर यूजर पागलों की तरह ‘फातिमा जटोई 6 मिनट 39 सेकंड वीडियो’ सर्च कर रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: January 15, 2026 6:54:20 PM IST

fatima jatoi 6 minute 39 second viral video
fatima jatoi 6 minute 39 second viral video


Fatima Jatoi 6 Minutes 39 Seconds Viral Video: वर्तमान समय में भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के कथित लीक वीडियो के बारे में पूछताछ से भरे हुए हैं. आजकल भारतीय यूजर ‘मैरी उमैर 7 मिनट 11 सेकंड’ और ‘फातिमा जटोई 6 मिनट 39 सेकंड’ जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. लेकिन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ऐसे ट्रेंड के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जो किसी भी तरह से मजेदार गॉसिप या सिर्फ देखने की उत्सुकता नहीं है.

You Might Be Interested In

इस पूरे मामले पर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह इसके बजाय एक बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया डिजिटल हनी-ट्रैप कैंपेन लगता है, जिसका मुख्य मकसद भारतीय इंटरनेट यूजर्स को ऐसे खतरनाक लिंक पर क्लिक करवाना है जो डिवाइस को हैक कर सकते हैं और पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं.

कौन हैं फातिमा जटोई? (Who is Fatima Jatoi?)

फातिमा जटोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वो काफी परेशान नजर आ रही हैं. मामला तूल पकड़ता हुआ देख उन्होंने सामने आकर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने कहा कि  सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वह पूरी तरह से “नकली” है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है. फातिमा जटोई का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर AI-जेनरेटेड और डीपफेक कंटेंट में शामिल हैं.

You Might Be Interested In



फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फातिमा जटोई के ‘6 मिनट्स 39 सेकंड्स’ वीडियो के बारे में सारी खबरें गुमराह करने वाली जानकारी और धोखे से भरी हैं. ओरिजिनल क्लिप न तो दिखाया गया है और न ही इसे असली साबित किया गया है. इसलिए, सावधान रहना ही सबसे अच्छा है.

19-Minute Viral Video: कौन है अभिषेक जाधव? जिसने रची पायल गेमिंग को बदनाम करने की साजिश! पकड़े जाने पर आरोपी ने क्या बोला?

सोशल मीडिया पर क्या सर्च कर रहे लोग? (What are people searching for on social media?)

सोशल मीडिया यूजर ‘फातिमा जटोई ओरिजिनल वीडियो’ और ‘6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो’ जैसे शब्दों के लिए ऑनलाइन सर्च में बढ़ोतरी के बाद फैक्ट-चेकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स ने इन दावों की जांच की. उनके नतीजे एक जैसे थे. इंटरनेट पर इस तरह का कोई भी वेरिफाइड या असली वीडियो मौजूद नहीं है.

इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें बताया गया है कि इन दावों के तहत शेयर किए गए किसी भी लिंक से भरोसेमंद कंटेंट नहीं मिला. ज्यादातर लिंक यूज़र्स को ऐसी वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट कर रहे थे जो जानकारी देने के बजाय क्लिक पाने के लिए बनाई गई थीं, जिनमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन थे या जो संदिग्ध पोर्टल थे.

6-Minute 39 Seconds Viral Video: फातिमा जटोई के वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई? अब इन्फ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी

You Might Be Interested In
Tags: 6-Minute 39 Seconds Viral VideoFatima JatoiFatima Jatoi 6 minutes 39 seconds videohome-hero-pos-4Pakistan Newspakistani tiktok influencer fatima jatoi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई
कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई
कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई
कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई