कौन है फातिमा जटोई? जिसका ‘6 मिनट 39 सेकंड’ का वीडियो हो रहा वायरल; खुद सामने आकर बताई सच्चाई

Fatima Jatoi 6 Minutes 39 Seconds Viral Video: वर्तमान समय में भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के कथित लीक वीडियो के बारे में पूछताछ से भरे हुए हैं. आजकल भारतीय यूजर ‘मैरी उमैर 7 मिनट 11 सेकंड’ और ‘फातिमा जटोई 6 मिनट 39 सेकंड’ जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. लेकिन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ऐसे ट्रेंड के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जो किसी भी तरह से मजेदार गॉसिप या सिर्फ देखने की उत्सुकता नहीं है.

इस पूरे मामले पर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह इसके बजाय एक बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया डिजिटल हनी-ट्रैप कैंपेन लगता है, जिसका मुख्य मकसद भारतीय इंटरनेट यूजर्स को ऐसे खतरनाक लिंक पर क्लिक करवाना है जो डिवाइस को हैक कर सकते हैं और पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं.

कौन हैं फातिमा जटोई? (Who is Fatima Jatoi?)

फातिमा जटोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वो काफी परेशान नजर आ रही हैं. मामला तूल पकड़ता हुआ देख उन्होंने सामने आकर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वह पूरी तरह से “नकली” है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है. फातिमा जटोई का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर AI-जेनरेटेड और डीपफेक कंटेंट में शामिल हैं.

فاطمہ جتوئی

ایک گاؤں کی غریب لڑکی

آنکھوں میں خواب

گفٹروں نے تن کے شیر مارے اور گاؤں سے سیدھا لندن

اتنی محنت کی کہ گوڈوں کی جلد اتر گئی 😂😂

اب قرآن کو لے آئی جب ویڈیو لیک ہوگئی

مگر مہربانی ہے کہ اس دفعہ کوئی امیر لڑکا نہیں مارا گیا

AI پر ہی الزام آیا #FatimaJatoi https://t.co/V6rveFoqlY pic.twitter.com/Yer1KrYAUf — J.N (@JN_ARAIN) January 9, 2026







फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फातिमा जटोई के ‘6 मिनट्स 39 सेकंड्स’ वीडियो के बारे में सारी खबरें गुमराह करने वाली जानकारी और धोखे से भरी हैं. ओरिजिनल क्लिप न तो दिखाया गया है और न ही इसे असली साबित किया गया है. इसलिए, सावधान रहना ही सबसे अच्छा है.

सोशल मीडिया पर क्या सर्च कर रहे लोग? (What are people searching for on social media?)

सोशल मीडिया यूजर ‘फातिमा जटोई ओरिजिनल वीडियो’ और ‘6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो’ जैसे शब्दों के लिए ऑनलाइन सर्च में बढ़ोतरी के बाद फैक्ट-चेकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स ने इन दावों की जांच की. उनके नतीजे एक जैसे थे. इंटरनेट पर इस तरह का कोई भी वेरिफाइड या असली वीडियो मौजूद नहीं है.

इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें बताया गया है कि इन दावों के तहत शेयर किए गए किसी भी लिंक से भरोसेमंद कंटेंट नहीं मिला. ज्यादातर लिंक यूज़र्स को ऐसी वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट कर रहे थे जो जानकारी देने के बजाय क्लिक पाने के लिए बनाई गई थीं, जिनमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन थे या जो संदिग्ध पोर्टल थे.