Home > एंटरटेनमेंट > सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान

सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान

बॉलीवुड की 'ऑरिजनल फैशनिस्टा' (Original Fashion Insta) सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपने बेबाक अंदाज और कमाल के ड्रेसिंग सेंस (Dressing Sense) के लिए पूरी विश्वभर में जानी जाती हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 15, 2026 4:02:27 PM IST

Sonam Kapoor Flaunting Her Curves
Sonam Kapoor Flaunting Her Curves


Sonam Kapoor Flaunting Her Curves: बालीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को हिंदी सिनेमा का असली ‘फैशनिस्टा’ भी कहा जाता है. दरअसल, वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन भी हैं जिन्होंने भारतीय फैशन की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. तो वहीं,  उनका बेबाक अंदाज़ और उनके व्यक्तित्व की सुडौल अदाएं ज्यादातर बिना कुछ कहे ही उनके आत्मविश्वास की कहानी बयां कर देती हैं. 

You Might Be Interested In

सोनम ने बदली फैशन की परिभाषा 

एक्ट्रेस सोनम कपूर का फैशन के प्रति ट्रेंड हमेशा से ही साहसिक (Bold) रहा है. दरअसल, वह सिर्फ उन कपड़ों को नहीं पहनतीं जो चलन में हैं, बल्कि वह नए ट्रेंड्स सेट करने के लिए भी दुनियाभर में जानी जाती हैं. इसके अलावा जब वह रेड कार्पेट पर चलती हैं, तो उनकी सुडौल और ग्रेसफुल बॉडी लैंग्वेज हर आउटफिट में एक जान फूंक देती है. फिर चाहे वह कान्स फिल्म फेस्टिवल का भव्य गाउन हो या फिर एक पारंपरिक भारतीय साड़ी, सोनम का उसे कैरी करने का तरीका हमेशा ‘क्लासी’ और प्रभावशाली ही होता है.

आत्मविश्वास ही उनकी असली सुंदरता है

इतना ही नहीं, सोनम कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने शरीर और अपनी पसंद को लेकर बेहद सहज रखना पसंद करती हैं. तो वहीं,  उनकी सुडौल अदाएं उनके फिट और स्वस्थ जीवनशैली को भी दर्शाने का काम करती है. इसके साथ ही वह ज्यादातर इस बात पर जोर देना पसंद करती हैं कि  सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर के विश्वास से ही आती है. उनकी तस्वीरों में दिखने वाला ‘पोज’ और उनकी मुस्कान यह दर्शाती है कि वह अपनी त्वचा में कितनी खुश और सुरक्षित महसूस करती हैं. 

सोनम का है बेबाकी और बेखौफ अंदाज

सोनम कपूर सिर्फ अपने कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने बयानों से भी बेबाकी जाहिर करती हैं. दरअसल, वह सामाजिक मुद्दों और फैशन की रूढ़ियों पर बोलने से कभी पीछे नहीं हटतीं हैं साथ ही महिलाओं का भी बढ़-चढ़कर स्पोर्ट करती हैं. तो वहीं,  उनका यही बेखौफ अंदाज़ उनके फोटो शूट्स में भी झलकता है.  वह हाई-फैशन को आम जनता तक पहुंचाने और उसे एक कला (Art) के रूप में पेश करने की क्षमता भी रखना जानती हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: bollywood actressentertainment newsFashion QueenFlaunting Curvessonam kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान
सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान
सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान
सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान