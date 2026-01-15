सोनम कपूर का बेबाक अंदाज, फैशन और कॉन्फिडेंस का वो मेल जिसने हर बार खींचा सबका ध्यान

Sonam Kapoor Flaunting Her Curves: बालीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को हिंदी सिनेमा का असली ‘फैशनिस्टा’ भी कहा जाता है. दरअसल, वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन भी हैं जिन्होंने भारतीय फैशन की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. तो वहीं, उनका बेबाक अंदाज़ और उनके व्यक्तित्व की सुडौल अदाएं ज्यादातर बिना कुछ कहे ही उनके आत्मविश्वास की कहानी बयां कर देती हैं.

सोनम ने बदली फैशन की परिभाषा

एक्ट्रेस सोनम कपूर का फैशन के प्रति ट्रेंड हमेशा से ही साहसिक (Bold) रहा है. दरअसल, वह सिर्फ उन कपड़ों को नहीं पहनतीं जो चलन में हैं, बल्कि वह नए ट्रेंड्स सेट करने के लिए भी दुनियाभर में जानी जाती हैं. इसके अलावा जब वह रेड कार्पेट पर चलती हैं, तो उनकी सुडौल और ग्रेसफुल बॉडी लैंग्वेज हर आउटफिट में एक जान फूंक देती है. फिर चाहे वह कान्स फिल्म फेस्टिवल का भव्य गाउन हो या फिर एक पारंपरिक भारतीय साड़ी, सोनम का उसे कैरी करने का तरीका हमेशा ‘क्लासी’ और प्रभावशाली ही होता है.

आत्मविश्वास ही उनकी असली सुंदरता है

इतना ही नहीं, सोनम कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने शरीर और अपनी पसंद को लेकर बेहद सहज रखना पसंद करती हैं. तो वहीं, उनकी सुडौल अदाएं उनके फिट और स्वस्थ जीवनशैली को भी दर्शाने का काम करती है. इसके साथ ही वह ज्यादातर इस बात पर जोर देना पसंद करती हैं कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर के विश्वास से ही आती है. उनकी तस्वीरों में दिखने वाला ‘पोज’ और उनकी मुस्कान यह दर्शाती है कि वह अपनी त्वचा में कितनी खुश और सुरक्षित महसूस करती हैं.

सोनम का है बेबाकी और बेखौफ अंदाज

सोनम कपूर सिर्फ अपने कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने बयानों से भी बेबाकी जाहिर करती हैं. दरअसल, वह सामाजिक मुद्दों और फैशन की रूढ़ियों पर बोलने से कभी पीछे नहीं हटतीं हैं साथ ही महिलाओं का भी बढ़-चढ़कर स्पोर्ट करती हैं. तो वहीं, उनका यही बेखौफ अंदाज़ उनके फोटो शूट्स में भी झलकता है. वह हाई-फैशन को आम जनता तक पहुंचाने और उसे एक कला (Art) के रूप में पेश करने की क्षमता भी रखना जानती हैं.