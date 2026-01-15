Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘मुझे भी मैसेज किया था!’ कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से लगे करण औजला पर गंभीर आरोप, इस बीच पत्नी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी करण औजला पर लगे गंभीर आरोप! इसी बीच पत्नी पलक की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. आखिर क्या है पूरा माजरा? जानें यहां

By: Shivani Singh | Last Updated: January 15, 2026 4:15:40 PM IST

पंजाबी सिंगर और रैपर करण औजला आजकल सुर्खियों में हैं. एक कैनेडियन आर्टिस्ट ने औजला पर गंभीर धोखे के आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि सिंगर ने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया. सोशल मीडिया पर MS Gori Music के नाम से जानी जाने वाली इस आर्टिस्ट के इन आरोपों के बाद, एक ऑस्ट्रेलियाई महिला भी औजला पर ऐसे ही आरोप लगाते हुए सामने आई है.

ऑस्ट्रेलियाई महिला, जो खुद को DJ Swan Music बताती है, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने दावा किया कि करण उसे भी मैसेज कर रहा था. इन आरोपों के बीच, सिंगर की पत्नी पलक औजला की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी सबका ध्यान खींचा है.

करण की पत्नी ने साझा की तस्वीर 

हालांकि करण ने अब तक इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी पत्नी पलक की पोस्ट काफी ध्यान खींच रही है. पलक ने अपनी और करण की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. यह ध्यान देने वाली बात है कि यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब सिंगर पर धोखे के आरोप लग रहे हैं. माना जा रहा है कि पलक ने यह पोस्ट अपने पति को सपोर्ट दिखाने के लिए शेयर की है.

पलक द्वारा शेयर की गई तस्वीर किसी इवेंट की लग रही है, जहां कपल साथ दिख रहा है. फोटो में करण ने सफेद सूट पहना है, जबकि पलक ने काला लहंगा पहना है. पोस्ट के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर करण के हिट गाने “विनिंग स्पीच” का इस्तेमाल किया गया है, जो 2024 में रिलीज़ हुआ था और दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर है.

करण औजला पर क्या आरोप हैं? कैनेडियन आर्टिस्ट MS Gori का आरोप है कि करण औजला ने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया. जब उसे सच्चाई पता चली, तो कथित तौर पर उसे धमकी दी गई, और उसकी पब्लिक इमेज को खराब करने की कोशिश की गई.

इसके बाद, DJ Swan नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला भी सामने आई, जिसने दावा किया कि सिंगर ने उसे मैसेज किया था. महिला का कहना है कि उसके पास इसका सबूत है और ज़रूरत पड़ने पर वह इसे पब्लिक कर सकती है. हालांकि, बाद में उसने वीडियो डिलीट कर दिया.

DJ Swan ने पोस्ट डिलीट कर दी है, इसलिए अब लिंक खोलने पर “पोस्ट उपलब्ध नहीं है” का मैसेज दिखता है.

