सड़क पर पड़ी रही लाश…दूसरी तरफ मछलियां लूटते रह गए लोग, बिहार के सीतामढ़ी में इंसानियत हुई शर्मसार

Bihar Sitamarhi Accident News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से इस वक्त की काफी ह्रदयविदारक खबर सामने आ रही है. जहां एक 7वीं क्लास का लड़का जो पढ़ाई करने जा रहा था. तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी और उस लड़के की मौत हो गई. ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना इलाके के झंझीहाट गांव का है. जहां मछली से भरे एक पिकअप ट्रक ने रितेश को जोरदार टक्कर मार दी. लड़के की मौके पर ही मौत हो गई.

दुर्घटना के बाद लड़के की मौत हो गई लेकिन लोग उनको बचाने की जगह पर पिकअप से गिरे मछली को लूटने लग गए. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

माता-पिता को रो-रोकर हुआ बुला हाल (The parents were in a terrible state, crying uncontrollably)

7वीं क्लास के छात्र रितेश की मौत के बाद एक्सीडेंट वाली जगह का नजारा बहुत ही शर्मनाक था. इस नजारे को देखकर आप कहेंगे कि ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है. एक तरफ रितेश की बेजान लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ भीड़ पिकअप ट्रक से गिरी मछलियों को लूट रही थी. तो वहीं, दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि अपने बेटे रितेश की मौत की खबर सुनकर उसके पिता संतोष दास और मां का रो-रोकर बुरा हाल था.

लड़के को बचाने के बजाय मछलियां लूटते नजर आए लोग (Instead of saving the boy, people were seen looting the fish)

जैसे ही परिवार को ये खबर मिली तो परिवार का दुखों का पहाड़ टूट गया. लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना से भी ज्यादा शर्मनाक वह था जो इसके बाद हुआ. जब मासूम छात्र का शव सड़क के एक तरफ पड़ा था और उसका परिवार दुख में डूबा हुआ था तो दूसरी तरफ, इंसानियत से खाली भीड़ मछलियां लूटने में लगी थी. एम्बुलेंस बुलाने, पुलिस को खबर करने या घायल की मदद करने के बजाय लोग पिकअप ट्रक से सड़क पर बिखरी मछलियां लूटने लगे. कुछ लोग बोरियों में भर रहे थे, तो कुछ मुट्ठी भर मछलियां लेकर भागते दिखे.

मछली लूटने का वीडियो हुआ वायरल (Video of fish being stolen goes viral)

भीड़ के इस काम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. किसी की मौत पर भी हमारे दिलों में दुख क्यों नहीं होता? एक तरफ एक होनहार छात्र की जिंदरी खत्म हो गई और दूसरी तरफ लोगों ने इस घटना को लूट का मौका समझा. घटना की जानकारी मिलने पर पुपरी पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कब्जे में ले लिया. पुलिस ने पिकअप ट्रक को ज़ब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.