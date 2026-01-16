Home > वायरल > Akshay Kumar: सलमान ही नहीं अक्षय भी हैं रियल लाइफ के हीरो! बच्ची की पुकार को नहीं किया नजरअंदाज, Video Viral

Akshay Kumar: सलमान ही नहीं अक्षय भी हैं रियल लाइफ के हीरो! बच्ची की पुकार को नहीं किया नजरअंदाज, Video Viral

Akshay Kumar Video: जैसा की आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में गुरुवार को वोटिंग थी, और एक्टर अक्षय कुमार भी मुंबई में वोट डालने वालों में शामिल थे. इस दौरान अक्षय कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: January 16, 2026 12:35:03 PM IST

Akshay Kumar Video: जैसा की आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में गुरुवार को वोटिंग थी, और एक्टर अक्षय कुमार भी मुंबई में वोट डालने वालों में शामिल थे. इस दौरान अक्षय कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में पोलिंग स्टेशन पर एक जवान लड़की अक्षय कुमार के पास आई और उनसे फाइनेंशियल मदद मांगने लगी, इस दौरान उसने बताया कि उसके पिता पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है. अक्षय कुमार उसकी बात सुनने के लिए रुके और अपनी टीम के साथ अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया. वहीं अक्षय के इस काम ने देशभर के लोगों का दिल जीत लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कुमार बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों में वोट डालने वाले पहले जाने-माने लोगों में से एक थे. वोट डालने के बाद उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर लोगों से बातचीत भी की.

अक्षय के पैर छूने लगी लड़की 

वहीँ अक्षय कुमार ने कहा, “आज वो दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होगा. मैं सभी मुंबईकरों से वोट डालने की अपील करता हूं.” जैसे ही वो अपनी कार की तरफ जा रहे थे, एक महिला फैन उनके पीछे आई और उनसे पैसे मांगने लगी. इस दौरान उस महिला ने कहा, “मेरे पिता पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, प्लीज़ उन्हें इससे बाहर निकालने में मदद करें. इतना ही नहीं इस दौरान महिला ने अक्षय कुमार के पैर छू लिए. इसके बाद अक्षय ने फैन की इमोशनल अपील को नज़रअंदाज़ नहीं किया. उन्होंने उसे अपने टीम मेंबर में से किसी एक को अपना फ़ोन नंबर देने के लिए कहा. इतना ही नहीं, बाद में लड़की फिर से एक्टर के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन अक्षय ने उसे रोक दिया और कहा, “ऐसा मत करो, बेटा.

एक बार फिर खिलाड़ी ने जीता दिल 

वहीं अब इस दिल जीतने वाले पल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद एक यूज़र ने लिखा, “सलमान खान और अक्षय कुमार का दिल बहुत बड़ा है.” दूसरे ने लिखा, “वाह! अक्षय कुमार सर, बहुत बढ़िया काम.” एक और ने कहा, “बड़े दिल वाले.” एक और ने लिखा, “किसी की मदद करना ही असली हीरोपंती है.

Akshay Kumar: सलमान ही नहीं अक्षय भी हैं रियल लाइफ के हीरो! बच्ची की पुकार को नहीं किया नजरअंदाज, Video Viral

